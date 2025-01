Cựu nghị sĩ đối lập Lim Kimya của Campuchia trong ảnh chụp năm 2017 - Ảnh: AFP

Ngày 8-1, báo Bangkok Post đưa tin ông Lim Kimya, 73 tuổi, người Campuchia, đã tử vong sau khi bị một người đi xe máy bắn chết ở quận Phra Nakhon. Cảnh sát Bangkok đã mở cuộc truy lùng kẻ ám sát.

Video cựu chính trị gia đối lập Campuchia bị bắn chết ở Thái Lan, cảnh sát đang điều tra - Nguồn video: THAIRATH

Cảnh sát cho biết đoạn video từ camera giám sát tại hiện trường cho thấy nghi phạm là một người đàn ông đi xe máy Honda Wave 100 màu đỏ, biển số 845, đội mũ bảo hiểm, mặc quần jean dài và áo sơ mi ngắn tay màu xám. Người này đeo một chiếc túi ở phía trước mà theo cảnh sát đó là nơi hắn giấu súng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân, mang quốc tịch Campuchia và Pháp, được cho là đã đi xe buýt từ Siem Reap, Campuchia, đến Bangkok cùng với vợ người Pháp và chú người Campuchia.

Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra ngay sau khi ông Lim Kimya và người thân vừa đến nơi, vào khoảng 16h ngày 7-1. Thủ phạm chạy xe máy đến, dừng xe và xuống xe để nổ súng. Sau đó hắn nhanh chóng tẩu thoát theo đường Phra Sumen.

Ông Lim Kimya, mặc áo polo đen và quần short màu kem, bị bắn vào lồng ngực phải và vai phải. Mặc dù được cấp cứu, ông đã thiệt mạng tại hiện trường.

Hình ảnh kẻ nổ súng trên các máy quay giám sát gần đó - Ảnh: Khaosod



Cục cảnh sát Bangkok đã mở cuộc điều tra để truy tìm kẻ ám sát. Họ đang phân tích hình ảnh từ máy quay giám sát ở các khu vực lân cận và xác định động cơ đằng sau vụ giết người này. Vợ của ông Lim Kimya đang hỗ trợ cảnh sát Thái Lan.

Ông Lim Kimya là thành viên của Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia, đảng đối lập chính tại Campuchia trước khi bị Tòa án Tối cao nước này giải tán vào tháng 11-2017.

Mặc dù có hộ chiếu Pháp, ông là một trong số ít nghị sĩ của đảng vẫn ở lại Campuchia sau khi nhiều thành viên khác phải chạy ra nước ngoài. "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ chính trị", ông nói với các phóng viên vào thời điểm đó.

Tác giả: TRẦN PHƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ