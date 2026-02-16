Cuộc đua tài chính vào lớp 10, đặt cọc tới 45 triệu đồng

Học sinh Hà Nội trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Nhiều trường ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội đã đưa ra thông báo tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Ngoài học phí và các khoản thu dự kiến như đồng phục, cơ sở vật chất, dịch vụ bán trú, xe đưa đón... nhiều trường thông báo phụ huynh nộp thêm phí ghi danh/phí nhập học/cọc giữ chỗ (gọi chung là phí đặt cọc) khi học sinh trúng tuyển và nhận thư mời nhập học.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, năm học 2026-2027, phí đặt vào lớp 10 trường ngoài công lập ở Hà Nội rất đa dạng, dao động từ vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng, do các trường tự quy định. Cụ thể như sau:

Nếu học sinh chính thức vào học, một số trường sẽ cấn trừ phí đặt cọc vào các khoản đóng phí khác trong năm học, hoặc hoàn lại sau khi học sinh tốt nghiệp, chuyển trường báo trước. Tuy nhiên, nếu phụ huynh rút hồ sơ, đa phần các trường quy định số tiền này không được hoàn lại hay chuyển nhượng.

Tiền cọc vào trường tư gây tranh cãi nhiều năm qua. Thực tế, chưa có quy định pháp luật nào liên quan đến loại phí này, song các trường ngoài công lập cho rằng vì hoạt động theo cơ chế tự chủ nên có quyền đưa ra mức phí giữ chỗ, nhằm đảm bảo sự ổn định trong công tác tuyển sinh.

Trong khi đó, các phụ huynh thắc mắc không biết các trường căn cứ vào các tiêu chí nào để đưa ra mức cọc bởi hiện tại, bởi mỗi trường lại có một mức thu khác nhau. Bên cạnh đó, số tiền này hầu như không được hoàn lại nếu các phụ huynh muốn rút hồ sơ.

Hà Nội hiện có hơn 100 trường THPT ngoài công lập, mỗi năm tuyển khoảng 10.000 học sinh lớp 10. Tính đến thời điểm hiện tại, gần 20 trường đã công bố phương án tuyển sinh.

Tác giả: Phương Lam

Nguồn tin: znews.vn