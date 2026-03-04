FPT khởi động tổ hợp giáo dục - công nghệ hơn 300 tỷ ở Hà Tĩnh

Rục rịch khởi công sau gần một năm công bố

Tại hội nghị “Công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh” tổ chức ngày 28/5/2025 tại TP. Hà Tĩnh, dự án Tổ hợp Giáo dục là một trong những nội dung đáng chú ý khi tỉnh trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho FPT với tổng vốn đăng ký ban đầu 500 tỷ đồng.

Dự án Tổ hợp Giáo dục do Tập đoàn FPT làm chủ đầu tư tại xã Thạch Hưng ký vọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương (Ảnh: Minh hoạ)



Sau đó, dự án được chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư, giao FPT làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 314 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất). Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 274 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 12,5 tỷ đồng; phần còn lại là chi phí dự phòng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án được triển khai trên khu đất rộng 58.152 m2 tại xã Thạch Hưng (nay phường Thành Sen). Quy mô đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.515 học sinh, sinh viên mỗi năm; trong đó khoảng 3.750 học sinh từ bậc tiểu học đến THPT và 765 học sinh, sinh viên đào tạo nghề.

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được giao, cho thuê đất; tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trong 5 năm kể từ khi bàn giao đất trên thực địa.

Máy móc được huy động đến công trường, đánh dấu giai đoạn triển khai thực địa của dự án giáo dục FPT tại Hà Tĩnh...

Ghi nhận của VietnamFinance đầu tháng 2/2026 cho thấy, đơn vị thi công đã huy động máy móc san lấp mặt bằng, cắm mốc ranh giới, bố trí kho bãi… để chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng chính thức.

Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư hồi tháng 5/2025, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc FPT – nhận định trong 5–10 năm tới, với sự phát triển mạnh của khoa học công nghệ, Hà Tĩnh có cơ hội hình thành nền tảng thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu thiếu nguồn nhân lực đủ chất lượng để vận hành công nghệ mới, lợi thế thu hút đầu tư sẽ khó bền vững. Chính vì vậy tập đoàn đặt vấn đề đầu tư giáo dục tại Hà Tĩnh, bắt đầu từ hệ thống phổ thông liên cấp và trường đào tạo nghề, tiến tới định hướng xây dựng cao đẳng.

Trước đó, từ tháng 3/2023, FPT đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đề xuất tăng ưu tiên cho giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tận dụng lợi thế nguồn lao động trẻ. Tính đến nay, tập đoàn đã ký kết hợp tác với 27 địa phương trên cả nước trong các lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục và viễn thông, dựa trên đặc thù phát triển của từng tỉnh thành.

Theo báo cáo tài chính năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu 70.113 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13.039 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,6% và 17,8% so với năm trước.

Khối công nghệ tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi đóng góp 63% doanh thu và 45% lợi nhuận trước thuế, tương ứng 44.475 tỷ đồng doanh thu. Mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 35.382 tỷ đồng, tăng 14,3%; trong đó thị trường Nhật Bản là điểm sáng với mức tăng trưởng 25,4%. Doanh thu chuyển đổi số từ thị trường nước ngoài đạt 16.751 tỷ đồng, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI và Data Analytics.

Mảng viễn thông ghi nhận doanh thu 18.702 tỷ đồng; giáo dục đạt 7.009 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2025, tổng tài sản của FPT đạt 88.069 tỷ đồng. Dù nợ vay tài chính tăng lên khoảng 21.000 tỷ đồng, tỷ lệ này vẫn ở mức an toàn khi chỉ bằng khoảng một nửa vốn chủ sở hữu.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

