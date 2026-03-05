Chính thức: Hiệu trưởng trường mầm non phải đứng lớp

Lãnh đạo trường mầm non buộc phải đứng lớp. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Nội dung trên thuộc Thông tư 11/2026 quy định về chế độ làm việc mới dành cho giáo viên mầm non do Bộ GD&ĐT vừa ban hành, có hiệu lực từ ngày 4/3.

Theo quy định cũ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục, có thể dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của giáo viên trong trường.

Tuy nhiên, thông tư mới quy định định cứng mức giờ dạy trong 1 tuần của hiệu trưởng là 2 giờ; phó hiệu trưởng là 4 giờ. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy.

Nếu dạy đủ định mức giờ dạy được quy định, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được quy đổi sang các hoạt động chuyên môn theo quy định để tính tổng số giờ dạy khi tính giờ dạy thêm.

Có thể thấy, quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non. Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp tham gia dạy trẻ để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non.

Đối với giáo viên mầm non, Thông tư bổ sung quy định ngoài thời gian dạy trực tiếp trên lớp, chuẩn bị tiết dạy trên lớp, thực hiện công việc chuyên môn, thì thời gian làm việc của giáo viên mầm non còn có thời gian đón trẻ và trả trẻ. Tổng thời gian làm việc của giáo viên mầm non vẫn đảm bảo 8 giờ/ngày và 40 giờ/tuần theo Luật Lao động, nhưng cơ cấu thời gian được phân bổ lại khoa học hơn.

Định mức giờ đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày phải dạy trực tiếp trên lớp cũng được điều chỉnh. Cụ thể, định mức giờ dạy giảm từ 6 giờ xuống còn 5 giờ 30 phút, không bao gồm thời gian đón trẻ và trả trẻ.

Bộ GD&ĐT lý giải quy định này nhằm tách biệt giữa thời gian dạy trực tiếp trên lớp với thời gian đón trẻ và trả trẻ để cơ sở giáo dục mầm non thuận lợi trong việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho giáo viên.

Cũng theo thông tư, mỗi giáo viên không kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ để đảm bảo giáo viên tập trung cho các nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ.

Thông tư quy định rõ về trường hợp thời gian nghỉ thai sản (đối với giáo viên nữ) trùng với thời gian nghỉ hè. Theo đó, nếu giáo viên nghỉ thai sản đúng vào kỳ nghỉ hè, dẫn đến thời gian nghỉ hè còn lại ít hơn số ngày nghỉ hàng năm thì sẽ được bố trí nghỉ thêm một số ngày còn thiếu. Thời gian nghỉ thêm được sắp xếp linh hoạt theo thỏa thuận giữa hiệu trưởng với giáo viên.

Bên cạnh đó, Thông tư mới lần đầu tiên tính công cho việc trực trưa của giáo viên. Theo đó, hiệu trưởng căn cứ vào số lượng trẻ ở lại bán trú và thời gian trông trẻ buổi trưa để xác định việc quy đổi ra giờ dạy cho giáo viên; mức quy đổi này không quá 2 giờ dạy/buổi.

