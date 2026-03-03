Phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm giữ chỗ, hiệu trưởng lên tiếng

Các phụ huynh xếp hàng trước cổng trường THPT Phan Bội Châu từ nửa đêm. Ảnh: Ngọc Bích.

4h30 sáng 3/3, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, cổng trường THPT Phan Bội Châu (trường tư thục có trụ sở tại khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông, Hà Nội) đông nghịt phụ huynh xếp hàng chờ đăng ký suất học lớp 10 cho con. Khoảng 7h, danh sách tự phát do phụ huynh lập để lấy số thứ tự lên tới 300 người.

7h30, theo danh sách này, trường THPT Phan Bội Châu bắt đầu làm việc và phát phiếu thứ tự chính thức.

Trường khẳng định tuyển sinh cả trực tuyến

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Vũ Thành Thái, Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu, cho biết năm học 2026-2027, nhà trường nhận đăng ký hồ sơ cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Thái khẳng định nhà trường không yêu cầu phụ huynh xếp hàng thâu đêm để nộp hồ sơ. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn có tâm lý này để yên tâm.

Dù vậy, theo khảo sát, website nhà trường không có thông tin về hình thức đăng ký online. Tại thông báo đăng tải trên trang Facebook chính thức, nhà trường chỉ nêu thời gian xét tuyển từ ngày 2/3 đến khi hết chỉ tiêu.

Khi đến trường, phụ huynh chỉ mang theo học bạ photo (không cần công chứng), hoặc bảng điểm photo (từ lớp 6 đến hết học kỳ 1 lớp 9). Một số phụ huynh cũng cho hay không biết đến hình thức đăng ký trực tuyến.

Theo ông Thái, ngày 2-3/3, rất đông phụ huynh có nguyện vọng đăng ký trực tiếp, nhà trường tiếp đón đến 20-21h. Trong hai ngày này, trường dự kiến nhận 600 hồ sơ và sẽ dừng nhận đăng ký trực tiếp. Tới ngày 4/4, trường sẽ yêu cầu tất cả phụ huynh đăng ký trực tuyến, tránh dư luận không tốt.

Ông Thái cũng cho biết trường thu hút sự quan tâm của phụ huynh vì chất lượng đào tạo uy tín, học phí vừa phải và tính nhân văn trong xét tuyển lớp 10. Theo đó, mức phí ghi danh của trường rất thấp. Nếu học sinh đỗ trường THPT công lập và rút hồ sơ, nhà trường sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền này.

Sở GD&ĐT Hà Nội rà soát

Sáng 3/3, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và chỉ đạo phòng, ban chuyên môn rà soát hoạt động tuyển sinh của trường THPT Phan Bội Châu.

Theo quy định của Sở GD&ĐT, các trường tư thục tuyển sinh theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của đơn vị theo đúng thời gian quy định.

Năm học 2026-2027, trường THPT Phan Bội Châu tuyển 12 lớp 10, mỗi lớp 36 học sinh, tổng chỉ tiêu 432 chỉ tiêu. Ba phương thức tuyển sinh, bao gồm xét tuyển thẳng bằng học bạ 7 kỳ THCS. Những em có học lực tốt tối thiểu 2 kỳ, còn lại học lực khá, hạnh kiểm tốt sẽ đạt đủ điều kiện.

Nếu không đạt đủ điều kiện xét học bạ, học sinh có thể chuyển sang hình thức thứ hai - đăng ký tham gia kỳ thi khảo sát của trường, ba môn Toán, Văn, Anh (đạt 6 điểm/môn trở lên). Cuối cùng, trường sẽ xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Hai phương thức này đều yêu cầu học sinh phải đạt hạnh kiểm tốt các học kỳ THCS.

Thực tế, tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm để mua hồ sơ và đăng ký học cho con đã xuất hiện nhiều lần ở Hà Nội. Gần đây nhất là mùa tuyển sinh năm 2023, tại trường Tiểu học Vạn Bảo, THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, THPT Hoàng Cầu...

Nhiều năm qua, Hà Nội đối mặt với bài toán thiếu hụt các trường THPT công lập. Thực trạng này đã đẩy kỳ thi vào lớp 10 trở thành một cuộc đua khốc liệt hơn bao giờ hết. Có thời điểm, chỉ khoảng 55% học sinh tốt nghiệp THCS có suất học công lập. Điều này dẫn đến việc không ít phụ huynh đăng ký thêm các trường tư thục với tâm lý dự phòng, chống trượt.

