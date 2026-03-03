Phó chủ tịch Quốc hội: Chi phí học thêm phụ huynh phải bỏ ra cao hơn so với trước khi có thông tư 29

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Ảnh: GIA HÂN

Chiều 2-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2-2026.

Xử lý nghiêm thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình nêu rõ cử tri và nhân dân bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Đồng thời kiến nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm...

Cử tri, nhân dân tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Ông Bình nêu rõ cử tri, nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã làm xuyên Tết, xuyên đêm.

Xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết", từ đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, số vụ việc tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên cử tri, nhân dân tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu xuân và lễ hội tại các địa phương.

Số vụ việc tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp.

Số lượng bệnh nhân viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa tăng vọt trong và sau kỳ nghỉ Tết cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thường trực Ủy ban kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm hiện nay.

...

Trong đó chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, địa phương tăng cường kiểm tra, xứ lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; tăng cường kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác.

Rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Giá thuê nhà, giá bất động sản, giá chi tiêu vẫn là nỗi áp lực lớn

Nêu ý kiến sau đó, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho hay vấn đề giá thuê nhà, giá bất động sản, giá chi tiêu vẫn là nỗi áp lực của người dân các đô thị lớn. Cùng với đó, người dân lo lắng giá điện tăng, chi phí giá học thêm.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, dư luận nói về học thêm rất nhiều và sau thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề học thêm thì "chi phí học thêm phụ huynh phải bỏ ra lại cao hơn so với trước khi có thông tư 29".

Bởi lại đưa ra trung tâm để dạy nên phát sinh thêm chi phí thuê trung tâm, giáo viên đi lại, đưa con từ nhà ra trung tâm...

"Rất nhiều vấn đề kéo theo. Khi không dạy ở trường, đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học thêm là nỗi lo của phụ huynh", bà Nguyễn Thị Thanh nêu.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, người dân vẫn phản ánh việc phải đi đến các trung tâm - nơi giải quyết thủ tục hành chính sau sáp nhập xã, phường xa và đông nên giải quyết còn chậm. Cán bộ cũng phản ánh nhiều việc nhưng ít cán bộ. Do vậy rất cần quan tâm.

Đề cập tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền chủ trương bảo hộ công dân ở khu vực này kịp thời, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Chính phủ cần thông tin kịp thời để ổn định nhận thức, tư tưởng của người dân.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: tuoitre.vn