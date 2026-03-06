Rời giảng đường, nữ cử nhân Hà Tĩnh tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ

Nữ cử nhân đại học tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ

Sáng 5/3, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 2002, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) mặc trang phục tân binh, khoác lên vai ba lô quần áo, để sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Điều ít ai biết, em là nữ công dân đầu tiên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ tại Công an Hà Tĩnh năm 2026.

Tân binh Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Trâm vừa tốt nghiệp loại Khá của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Có trong tay tấm bằng cử nhân, ngoại hình xinh xắn, tính cách năng động, Trâm có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Bởi vậy, việc Trâm lại lựa chọn con đường tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đã khiến cho không ít người bất ngờ và ngạc nhiên.

Thế nhưng, với cô gái trẻ, đó là sự lựa chọn đã được suy nghĩ nghiêm túc, xuất phát từ nhận thức, lý tưởng và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Em cho biết, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Tĩnh giàu truyền thống cách mạng, những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc đã để lại trong em nhiều trăn trở.

Khi tìm hiểu về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Trâm nhận thấy đây không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để bản thân được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, nề nếp và đầy thử thách. "Nếu không dám bước ra khỏi vùng an toàn, mình sẽ khó biết được giới hạn của bản thân ở đâu. Tôi muốn tuổi trẻ của mình có những trải nghiệm thật sự ý nghĩa", cô gái trẻ chia sẻ.

Gia đình vô cùng ủng hộ, động viên em tự tin nhập ngũ.

Quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ của Trâm nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Ban đầu, người thân không khỏi lo lắng khi con gái lựa chọn môi trường nhiều áp lực và kỷ luật nghiêm khắc. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm và suy nghĩ chín chắn của Trâm, gia đình đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên em tự tin bước vào chặng đường mới.

Quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Hòa chung không khí "Ngày hội tòng quân" của cả nước, sáng nay (5/3), 1.690 công dân ưu tú Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân.

Năm nay, Hà Tĩnh có 290 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trong tổng số 1.400 công dân nhập ngũ vào Quân đội, có 1.180 thanh niên ở độ tuổi từ 18–21 (chiếm 84,3%); 1.016 công dân có trình độ văn hóa lớp 10 trở lên, 180 công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 75 đảng viên.

Đối với 290 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, có 233 người tốt nghiệp THPT, 57 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 11 đảng viên. 100% tân binh bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, có sức khỏe loại 1 và loại 2 theo quy định.

Năm nay, công dân Hà Tĩnh được biên chế về các đơn vị: Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và 6 đơn vị thuộc Quân khu 4 (gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Sư đoàn 341, Trường Quân sự Quân khu 4, Lữ đoàn 206, Trung đoàn 841) và Bộ Công an.

Các tân binh phấn khởi, sẵn sàng rèn luyện, bảo vệ Tổ quốc.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên không khí tuyển quân trên địa bàn đã diễn ra sôi nổi, rộn ràng từ giữa năm 2025 đến nay. Đặc biệt, chuyện về những thanh niên trẻ chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã trở thành phong trào, được lan tỏa mạnh mẽ.

Đây là năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về chất lượng nguồn tuyển, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng mạnh mẽ của tuổi trẻ toàn tỉnh. Các công dân được tuyển đều là những thanh niên ưu tú, có phẩm chất tốt, có ý thức trách nhiệm, tinh thần xung kích.

Giây phút gia đình, bạn bè bịn rịn chia tay thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong sắc cờ rực đỏ và tiếng trống hội tòng quân vang vọng vào sáng 5/3, những tân binh Hà Tĩnh tự tin, phấn khởi, sẵn sàng rèn luyện, cống hiến trong môi trường quân đội, công an, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

