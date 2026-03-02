Vận động thành công nữ sinh lớp 8 trở lại trường sau tục “bắt vợ”

Chiều 1.3, ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Na Loi cho biết, một nữ sinh dự kiến sẽ trở lại lớp trong tuần tới. Trước đó, hai em L.H.A (lớp 8A) và L.H.D (lớp 8B), cùng trú tại bản Nọong Hán bất ngờ nghỉ học sau những ngày đầu quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ.

Qua tìm hiểu, nhà trường xác định hai em đã bị hai thanh niên ở xã Mường Lống tổ chức “bắt” về làm vợ trong đêm.

Cả hai nam thanh niên đều đã bỏ học từ trước. Sự việc xảy ra ngoài thời gian quản lý trực tiếp của nhà trường nên không thể kịp thời ngăn chặn. Sau đó, gia đình hai bên tiếp tục thực hiện các nghi thức theo phong tục; riêng một trường hợp đã tổ chức lễ cưới.

Hai nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi nghỉ học để kết hôn



Điều khiến thầy cô không khỏi trăn trở là trước khi xảy ra sự việc, cả hai nữ sinh đều có ý thức học tập tốt.

Hoàn cảnh của em L.H.A đặc biệt khó khăn, bố mẹ ly hôn, mẹ đã xây dựng gia đình mới, em sống cùng ông bà ngoại cách trường khoảng 8km. Tại lớp, em giữ vai trò lớp trưởng, học lực và hạnh kiểm ổn định.

...

Trước nguy cơ học sinh bỏ dở việc học, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với gia đình và chính quyền cơ sở để vận động, phân tích cho các em và người thân hiểu rõ hệ lụy của tảo hôn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc học ở lứa tuổi này. Nhờ sự kiên trì ấy, một nữ sinh đã đồng ý trở lại trường trong những ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu báo cáo cụ thể để có hướng chỉ đạo phù hợp. Thực tế cho thấy, tình trạng tảo hôn gắn với tục “bắt vợ” vẫn còn rải rác ở một số địa bàn miền núi phía Tây Nghệ An, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được học tập của học sinh.

Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành giáo dục và chính quyền địa phương, nhận thức của người dân đã từng bước chuyển biến, số trường hợp vi phạm giảm so với trước.

Câu chuyện tại xã Na Loi một lần nữa cho thấy hành trình giữ chân học sinh vùng cao không chỉ dừng ở việc dạy chữ, mà còn là nỗ lực bền bỉ xóa bỏ những hủ tục đã tồn tại lâu đời.

Việc một nữ sinh quyết định quay lại lớp học không chỉ mang ý nghĩa với gia đình và thầy cô, mà còn là bước tiến nhỏ trong hành trình bảo vệ quyền học tập của trẻ em miền núi.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: Báo Văn Hóa

