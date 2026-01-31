16 tỉnh, thành 'chốt' môn thi thứ ba vào lớp 10: Ngoại ngữ chiếm ưu thế

Ngày 30/1, Sở GD&ĐT Đồng Nai thông báo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026–2027 trên địa bàn tỉnh sẽ gồm ba môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Đại diện sở cho biết việc tiếp tục chọn tiếng Anh là môn thi thứ ba nhằm đảm bảo tính ổn định, đồng thời kịp thời giải tỏa những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh và học sinh trước kỳ thi chuyển cấp quan trọng.

Theo Sở GD&ĐT Đồng Nai, đây cũng là sự trấn an cần thiết đối với học sinh lớp 9 lần đầu tham gia kỳ thi tuyển sinh theo Chương trình GDPT 2018, giúp các em chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch ôn tập.

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước. Trước những thay đổi về địa bàn tuyển sinh, quy mô trường, lớp và số lượng thí sinh, Sở GD&ĐT Đồng Nai cho biết sẽ xây dựng phương án tuyển sinh cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường THPT và từng khu vực.

Phần lớn các địa phương chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba để giữ ổn định kỳ thi và giảm áp lực cho học sinh năm đầu tiên thi theo Chương trình GDPT 2018

Trước đó một ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng chính thức công bố Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026–2027. Theo quy định, thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong các ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

Như vậy, để giành suất vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh phải dự thi ba môn: Toán và Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn, hình thức tự luận) và Ngoại ngữ (thời gian 60 phút, hình thức trắc nghiệm). Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đề thi sẽ bám sát yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS theo Chương trình GDPT 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Trong khi phần lớn các địa phương lựa chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba, tỉnh Sơn La lại gây chú ý khi áp dụng bài thi tổ hợp trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, ngoài hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, thí sinh tại Sơn La phải làm thêm bài thi tổ hợp gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm, với phạm vi kiến thức thuộc các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và tiếng Anh.

Sở GD&ĐT Sơn La cho biết khoảng 70% số câu hỏi trong bài thi tổ hợp ở mức độ nhận biết, phần còn lại ở mức thông hiểu và vận dụng, không yêu cầu học sinh học thêm kiến thức ngoài chương trình. Bài thi được kỳ vọng sẽ góp phần đánh giá toàn diện năng lực học sinh, đồng thời hạn chế tình trạng học lệch, học tủ trong quá trình ôn tập.

Ngoài các địa phương nêu trên, nhiều tỉnh, thành khác cũng đã công bố phương án thi vào lớp 10 với môn thi thứ ba cụ thể, trong đó xu hướng chung vẫn là lựa chọn Ngoại ngữ nhằm đảm bảo tính ổn định, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục và điều kiện tổ chức thi tại địa phương.

Danh sách một số tỉnh, thành đã công bố môn thi vào lớp 10:

