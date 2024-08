Công ty Lạc An bị Cục Thuế Hà Tĩnh 'điểm tên' vì nợ thuế

Ảnh minh họa

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã có thông báo số 2376/TB-CTHTI về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo đó, tính tới ngày 30/6/2024, có 684 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền gần 783,4 tỷ đồng.

Lý do công khai là vì người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Đứng đầu danh sách của Cục Thuế Hà Tĩnh là Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành (xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) nợ thuế hơn 69,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp này được biết đến là chủ đầu tư Dự án Hoa Tiên Paradise tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Công ty CP Lạc An (243/9/10L Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP.HCM) cũng có tên trong danh sách này với số tiền nợ thuế gần 25 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Lạc An được thành lập vào tháng 3/2003, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1967).

Được biết, Lạc An là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu lớn trên địa bàn TP.HCM như: gói thầu XL-03 "Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 thuộc lưu vực 6" do Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP.HCM (nay là Ban 5 thuộc BQL hạ tầng đô thị) làm chủ đầu tư; gói thầu Xây lắp 3 (phần đường, thoát nước từ Km3+920 cuối tuyến) dự án Nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát đoạn từ Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân (Lạc An liên danh cùng với Công ty CP Xây dựng NASACO); gói thầu Xây lắp 1 - Xây lắp đoạn từ nút giao thông Bình Thuận đến cầu Rạch Tam;...

Tại Hà Tĩnh, Công ty CP Lạc An trước đây được cấp phép khai thác Mỏ đá Lạc An thuộc phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh vào năm 2012, với tổng diện tích 15,5ha. Đến năm 2018, hợp đồng thuê đất của mỏ đá đối với Công ty Lạc An đã hết hạn.

