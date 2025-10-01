Trước việc dư luận có ý kiến quan tâm đến chất lượng một số cột điện bê tông ly tâm sử dụng tại Hà Tĩnh. Liên quan đến dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã cung cấp thông tin chính thức, cụ thể như sau:

Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4/2014 và đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 7/2014, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khu di tích và đời sống nhân dân.

Trong dự án này có 73 cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất; sản phẩm chế tạo theo TCVN 5847:1994, đã được QUACERT cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, cho phép sử dụng dấu chất lượng, và đã được hội đồng kỹ thuật nghiệm thu trước khi lắp đặt.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin về cột bê tông ly tâm ở Can Lộc



Theo quy định, tiêu chuẩn không bắt buộc chỉ dùng một loại thép; nhà sản xuất có thể sử dụng các dạng thép khác nhau miễn bảo đảm khả năng chịu lực theo thiết kế. Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định: “Trách nhiệm của ngành điện khi mua sắm, tiếp nhận sản phẩm là phải bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam, ví dụ sản phẩm phải đạt chỉ tiêu chịu tải theo thiết kế. Việc lựa chọn công nghệ và loại thép thuộc thẩm quyền của nhà sản xuất; mọi sản phẩm đều phải qua kiểm định độc lập. Nếu không đạt chuẩn, tuyệt đối không được đưa ra thị trường”.

Trong quá trình vận hành nhiều năm, công trình hoạt động ổn định; năm 2017 từng có phản ánh liên quan đến chất lượng cột điện tại công trình này và đã được các cơ quan chức năng làm rõ, kết luận sản phẩm bảo đảm chất lượng theo đúng tiêu chuẩn.

Vừa qua, bão Bualoi (bão số 10) đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh với cường độ cấp 11–12, giật cấp 15, thời gian duy trì trên đất liền kéo dài và được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ miền Trung, gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng, trong đó có hệ thống điện. Tại một số vị trí, hiện tượng gãy đổ cục bộ đã làm lộ cấu tạo bên trong của cột, tạo cơ sở kỹ thuật để cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá nguyên nhân.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết, đã chủ động mời cơ quan Công an phối hợp xác minh; đồng thời làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh (đơn vị sản xuất) để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật. Song song, EVNNPC đã huy động các đội xung kích, nhân lực, vật tư và thiết bị để khẩn trương khắc phục sự cố, phấn đấu sớm nhất khôi phục cung cấp điện cho nhân dân.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khẳng định luôn đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, công khai minh bạch thông tin và kiên quyết xử lý các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời nỗ lực từng giờ khắc phục hậu quả thiên tai để sớm ổn định đời sống, sản xuất, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành điện.

