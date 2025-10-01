Hà Tĩnh: Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án gia công thép gần 184 tỷ đồng

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, dự án đầu tư Nhà máy gia công thép Hà Tĩnh - Việt Nam thuộc Công ty Kuntuo International SGP PTE.LTD (Singapore).

Dự án có tổng mức đầu tư gần 184 tỷ đồng, với diện tích mặt đất sử dụng là 40.000 m2, được triển khai tại lô E7+E8 (CN4), Khu công nghiệp Phú Vinh, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Một góc Khu công nghiệp Phú Vinh



Mục tiêu hoạt động của dự án là gia công thép cuộn cán nóng, cán nguội, thép mạ kẽm bằng phương pháp cắt dọc và cắt ngang.

Quy mô dự án gồm: Xây dựng, lắp đặt dây chuyền thiết bị gia công thép cuộn cán nguội, công suất 150.000 tấn/năm. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp gồm: Cuộn thép mạ kẽm, tấm thép mạ kẽm; cuộn thép cán nóng/cán nguội, tấm thép cán nóng/cán nguội.

...

Thời hạn hoạt động kể từ ngày dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến hết ngày 30/9/2060 (theo Hợp đồng thuê lại đất giữa nhà đầu tư và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hạ tầng Phú Vinh).

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan; triển khai thi công xây dựng và hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động trong thời gian 30 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, quy mô đầu tư, tiến độ, các cam kết và các nội dung khác quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các nội dung trong hồ sơ đề xuất dự án.

Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy gia công thép Hà Tĩnh - Việt Nam khẳng định quyết tâm của tỉnh Hà Tĩnh trong nỗ lực thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút nguồn lực chất lượng cao. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, hướng tới mục tiêu xây dựng Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ hiện đại và bền vững trong những năm tới.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn

