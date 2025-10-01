Đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh tích cực thảo luận các giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ mới

Đại hội tiến hành tham luận.

Bàn giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà

Mở đầu phiên thảo luận chiều nay, đại biểu Trần Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen tham luận nội dung: “Phát huy truyền thống, tạo đột phá xây dựng đô thị Thành Sen thông minh, hiện đại, giàu bản sắc”.

Đại biểu Trần Quang Tuấn trình bày tham luận.

Xác định rõ vai trò là đô thị trung tâm của tỉnh, Thành Sen quyết tâm xây dựng phường trở thành đô thị thông minh, hiện đại, giàu bản sắc, bởi đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là yêu cầu tất yếu, cấp bách trong bối cảnh hội nhập, đổi mới mô hình tăng trưởng và phương thức quản lý đô thị.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, đồng chí Trần Quang Tuấn khẳng định, phường xác định rõ định hướng phát triển với ba trụ cột: đầu tư hạ tầng đô thị là nền tảng; chuyển đổi số và đô thị thông minh là đột phá; nâng cao chất lượng con người, giữ gìn bản sắc là chiều sâu bền vững. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời từ Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để có thêm động lực và điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Tập trung tích tụ ruộng đất gắn với phát triển sản xuất

Đại biểu Lê Ngọc Huấn trình bày tham luận.

Tham gia đóng góp ý kiến trên lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu Lê Ngọc Huấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&MT trình bày nội dung: “Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững”.

Theo đại biểu, qua thực tiễn triển khai thực hiện chủ trương về tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với phát triển sản xuất, có thể khẳng định, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng chính là yếu tố then chốt, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu giai đoạn 2026-2030, tập trung, tích tụ khoảng 20.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, bảo đảm mỗi hộ chỉ còn 1-2 thửa, trong đó tối thiểu 75% số hộ chỉ sử dụng 1 thửa; nâng giá trị sản xuất sản phẩm nông, nghiệp, thủy sản đến năm 2030 đạt 112 triệu đồng/ha, gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững, cần tập tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị từ cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Cấp uỷ Đảng các xã, phường thường xuyên bám sát thực tiễn, cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch cụ thể về tập trung, tích tụ ruộng đất, trong đó phải rõ người, rõ việc, nguồn lực, quy mô, thời gian, tiến độ thực hiện. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó khuyến khích hỗ trợ các hình thức chuyển nhượng, thuê, góp đất linh hoạt và phù hợp với quy hoạch vùng sản xuất. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, hàng hóa quy mô lớn.

Quan tâm giải quyết khó khăn, vướng mắc của người dân từ cơ sở

Tham luận nội dung: “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, đại biểu Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề xuất, thời gian tới, cần tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát huy dân chủ, gắn với kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại biểu Lê Văn Khánh trình bày tham luận.

Tiếp tục tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân từ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, xây dựng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là giải pháp cốt lõi tạo ra sức đề kháng trong xã hội trước các thông tin xấu độc.

Phát triển KKT Vũng Áng xứng đáng là “trung tâm động lực tăng trưởng”

Tham luận với chủ đề: “Mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng gắn với thành lập Khu thương mại tự do, tạo không gian, cơ hội mới đột phá thu hút đầu tư, phát triển nhanh và bền vững”, đại biểu Trần Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, nhiệm kỳ qua, hoạt động của các doanh nghiệp, dự án trong KKT Vũng Áng ngày càng ổn định, hiệu quả, đi vào chiều sâu, hàng năm đóng góp trên 25% tăng trưởng GRDP, hơn 95% kim ngạch xuất nhập khẩu, 60% tổng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động.

Đại biểu Trần Việt Hà trình bày tham luận.

Để khai thác tiềm năng, tận dụng cơ hội, tiếp tục phát triển KKT Vũng Áng xứng đáng là “trung tâm động lực tăng trưởng” của tỉnh trong giai đoạn mới, đại biểu Trần Việt Hà nhấn mạnh: các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân về chủ trương mở rộng KKT Vũng Áng và thành lập Khu thương mại tự do.

Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy hoạch xây dựng, thủ tục mở rộng KKT Vũng Áng và đề án thành lập Khu thương mại tự do. Chủ động đề xuất và tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương để xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Khu Thương mại tự do phù hợp với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn trung hạn 2026-2030 cho các dự án trong KKT, đặc biệt là hạ tầng giao thông nội vùng, giao thông đối ngoại, kết nối đa phương thức. Qua đó, thu hút, dẫn dắt các nguồn lực đầu tư xã hội để phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, hạ tầng cảng biển, logistics và các hạ tầng khác trong KKT.

Phải coi thể chế là khâu đột phá của đột phá

Đại biểu Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tham luận nội dung: “Đổi mới công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong kỷ nguyên mới”, trong đó cho biết, công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu Nguyễn Quốc Tuấn trình bày tham luận.

Trong nhiệm kỳ, HĐND, UBND các cấp đã ban hành gần 800 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có trên 300 văn bản phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Quốc Tuấn, nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện thì vẫn còn một số văn bản của tỉnh chưa đi vào cuộc sống, thiếu tính dự báo. Giữa các chính sách chưa có sự gắn kết, chưa tạo được động lực đủ mạnh để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh… Do đó, việc đổi mới xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế là một nhiệm vụ cấp bách và mang tính chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Bởi vậy, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đồng bộ, khả thi, góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển, đại biểu Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mang tính dẫn dắt, mở đường, phản ứng nhanh với thực tiễn, tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định để thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện thể chế song hành với tăng cường kết nối, chia sẻ và hợp tác liên tỉnh, quốc tế.

Đại biểu Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh, tỉnh ta đang đứng trước thời cơ để vươn mình phát triển, muốn Hà Tĩnh thực sự là tỉnh khá toàn diện của cả nước, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thì cần đổi mới về thể chế. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Tư pháp mà còn của cả hệ thống chính trị - phải coi thể chế là khâu đột phá của đột phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác mặt trận

Tham luận tại đại hội với nội dung: “Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh”, đại biểu Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác mặt trận.

Đại biểu Hà Thị Việt Ánh trình bày tham luận.

Trọng tâm là tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới khi thực hiện chính quyền 2 cấp; chủ động nhận diện những vấn đề mới, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống, niềm tin của Nhân dân để đưa ra các biện pháp kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân “Bình dân học vụ số” và thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột.

Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, đồng thời phát huy trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết hiệu quả những vấn đề xã hội, Nhân dân quan tâm. Động viên và quy tụ Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến tận khu dân cư, hộ gia đình.

Tiếp tục quan tâm sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong của MTTQ. Quan tâm hỗ trợ sinh kế cho người nghèo; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vun đắp tình làng nghĩa xóm, cụ thể hoá mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau phần tham luận của các đại biểu, phiên làm việc thứ 3 nghỉ để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp phiên thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sáng mai (2/10), đại hội bước vào phiên làm việc cuối cùng với các nội dung: nghe báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng; báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham luận Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX ra mắt, nhận nhiệm vụ. Sau đó, Đại hội tiến hành bế mạc.

Tác giả: BBT

Nguồn tin: hatinh.gov.vn

