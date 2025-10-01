Đồng chí Trần Cẩm Tú: Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Sáng nay (1/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX đã chính thức khai mạc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Ban, Bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước... về dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên, chuyển mình mạnh mẽ, giành được nhiều thành tựu rất quan trọng.

Trong đó: Kinh tế duy trì đà tăng trưởng liên tục; giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,4%/năm; quy mô nền kinh tế tăng 1,5 lần; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách tăng 1,6 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng/người/năm, tăng 31,8%; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 47% so với giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.



"Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực phấn đấu, những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước" - Đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương.

Thường trực Ban Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại để Hà Tĩnh quyết tâm khắc phục trong thời gian tới và đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, phân tích rõ hơn nữa nguyên nhân, trách nhiệm, nhất là các nguyên nhân chủ quan và đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm để Đại hội tiếp tục quan tâm thảo luận; Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX.



Thứ nhất: Tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, quyết định thắng lợi mục tiêu phát triển. Kiên trì xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, coi đây là nguồn sức mạnh nội sinh, nền tảng của mọi thành công. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát thực tiễn; đề cao trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm”, chống hình thức, phô trương, bệnh thành tích...

Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới, về giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá".

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá hiện nay.

Có biện pháp thiết thực khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Chú trọng công tác nội chính; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ hai: Xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Đổi mới tư duy quản lý theo hướng “chính quyền kiến tạo, phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, năng lực toàn diện, phương pháp làm việc khoa học, sát dân, hiểu dân, tận tâm, tận tuỵ phục vụ Nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả Trung tâm Hành chính công; số hoá hồ sơ, dữ liệu; xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát; kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã. Đối mới nội dung. phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.

... Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Thứ ba: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững, coi đây là nhiệm vụ trung tâm. Bám sát, cập nhật kịp thời, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quyết sách lớn, các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết số 26 (ngày 03/11/2022) của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045"; các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật...

Khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... Quan tâm phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại, ưu tiên các ngành có lợi thế như sản xuất thép, điện, ô tô, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh. Đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm

Tiếp tục coi kinh tế nông nghiệp là "trụ đỡ", ưu tiên phát triển sản phẩm chủ lực, lợi thế, đặc trưng của tỉnh; thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Cần xác định rõ vị trí của Hà Tĩnh trong chiến lược phát triển quốc gia và vùng. Hà Tĩnh giữ vị trí chiến lược trên trục Bắc Trung Bộ - hành lang kinh tế Đông - Tây kết nối Lào, Thái Lan với Biển Đông qua Cảng Vũng Áng - Sơn Dương; phấn đấu là một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ, vừa là trung tâm công nghiệp - năng lượng quy mô lớn, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế. Phát triển dịch vụ lô-gíc tíc thành ngành kinh tế quan trọng, xây dựng Hà Tĩnh từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi của vùng và cả nước.

Đầu tư kịp thời, đồng bộ, hiện đại cảng Vũng Áng - Sơn Dương, trung tâm lô-gic-tíc, kết nối cảng biển với đường bộ cao tốc, đường ven biển, đường sắt tốc độ cao, cửa khẩu, tạo mạng lưới giao thương liên hoàn. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho Khu kinh tế Vũng Áng, tạo môi trường cạnh tranh với các trung tâm kinh tế biển trong khu vực.

Thứ tư: Phát triển toàn diện văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá.

Xây dựng, phát triển văn hoá và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá, văn nghệ dân gian.

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tình thần Nghị quyết 71 (ngày 22/8/2025) của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp; chú trọng giáo dục toàn diện, cả về đạo đức, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống, kỹ năng số..

Phát triển y tế toàn diện, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72 (ngày 09/9/2025) của Bộ Chính trị. Lấy người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong xây dựng, thực hiện các chính sách bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ thể chất, sức khoẻ tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và số năm sống khoẻ; được khám sức khoẻ định kỳ hằng năm, được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế.

Chăm lo an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới; huy động nguồn lực xã hội hoá chăm lo cho người yếu thế, mở rộng bảo hiểm xã hội.

Phát triển thị trường lao động đồng bộ, linh hoạt; đảm bảo phát triển hài hoà giữa các vùng, miền, đặc biệt quan tâm vùng biên giới, miền núi phía Tây, vùng bãi ngang ven biển, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo mọi người dân tỉnh nhà đều được sống ấm no, hạnh phúc, bình an.

Thứ năm: Thường xuyên củng cố, tăng cường, bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường quản lý biên giới, cửa khẩu, cảng biển; giữ vững đường biên giới Việt - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở; phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng.

"Với truyền thống cách mạng vẻ vang, với những con người Hà Tĩnh bản lĩnh, kiên cường, với những thành tựu đã đạt được, cùng với khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, động lực mới, Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra" - Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng.

