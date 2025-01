Con dâu đang mang thai bị mẹ chồng đánh ngay giữa đường

Your browser does not support the video tag.

Một phụ nữ mang thai tên là Anusha Gupta và cha mẹ của cô đã bị cha mẹ chồng hành hung ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ.

Sự việc xảy ra khi Anusha và chồng cô, Madhusudan Gupta, đang trở về Chhattisgarh từ Uttarakhand, nơi họ đã sống sau khi kết hôn.

Nạn nhân cùng cha mẹ đã đến nhà bố mẹ chồng ở làng Tenda Navapara. Gia đình chồng và một số hàng xóm bị cáo buộc đã tấn công người phụ nữ mang thai và cha mẹ cô. Họ bị đá, đấm và cũng bị đánh bằng dép, cảnh sát cho biết.

Người phụ nữ đang mang thai bị mẹ chồng đánh đập.

Một đoạn clip cho thấy cảnh gia đình chồng dùng lời lẽ tục tĩu và khuyến khích những người khác đánh vào bụng cô con dâu đang mang thai 3 tháng.

Được biết, Anusha, một y tá, đã kết hôn với Madhusudan vào tháng 9/2024. Cặp đôi này đã kết hôn trái với mong muốn của gia đình người đàn ông.

Kể lại vụ tấn công, Anusha cho biết mẹ chồng và họ hàng đã lôi cô ra khỏi xe, vật cô xuống đất và bắt đầu đánh cô.

"Mẹ chồng tôi bắt đầu nhảy lên bụng tôi và những người khác cổ vũ bà", Anusha nói.

Cô khẳng định cha cô đã bị đánh bằng gậy đánh bóng chày và vụ bạo hành kéo dài trong ba giờ.

"Theo cuộc gọi của gia đình chồng, chúng tôi đang trên đường về nhà. Trên đường đi, chồng tôi bỏ tôi lại và biến mất. Tôi đã thông báo với đường dây trợ giúp của đường sắt, và sau đó được nhân viên soát vé cho biết rằng anh trai chồng tôi là người đã đặt vé.

Gia đình chồng tôi đã gọi điện, nói rằng họ muốn nói chuyện, vì vậy chúng tôi đã đến đó. Ngay khi chúng tôi đến nơi, họ đã lôi tôi ra khỏi xe. Chồng tôi trước đó đã nói với họ rằng tôi đã mang thai, nhưng mặc dù vậy, họ vẫn đánh tôi không thương tiếc. Họ đánh tôi bằng dép, gậy và đá tôi. Họ thậm chí còn đánh cha tôi bằng gậy đánh bóng chày", cô khẳng định.

Anusha và mẹ cô đã nộp đơn khiếu nại lên đồn cảnh sát Pusaur chống lại cha mẹ và những người thân khác của Madhusudan.

"Chúng tôi đang điều tra vụ việc và những người bị kết tội sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi cũng đang nỗ lực tìm kiếm người chồng đã bỏ rơi nạn nhân", cảnh sát cho biết.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn