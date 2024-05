Lấy chồng Hàn Quốc bị thiểu năng trí tuệ, người phụ nữ Việt liên tục bị mẹ chồng hành hạ, phải ở gầm cầu suốt 5 năm: "Tôi muốn sống gần con"

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Hàn Quốc, số lượng các cuộc hôn nhân đa văn hóa tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng số các cuộc hôn nhân ở Hàn Quốc vào năm 2023, hôn nhân có yếu tố nước ngoài chiếm 10,2%. Trước nay, tại Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số các cuộc hôn nhân của nam giới nước này với cô dâu nước ngoài (33,5%); tiếp đó là Trung Quốc (18%); Thái Lan (14%). Nhiều phụ nữ Việt sau khi kết hôn với chồng Hàn Quốc đã chọn nhập quốc tịch nước này. Dữ liệu còn cho thấy, số vụ ly hôn giữa các cặp vợ chồng đa văn hóa đã tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6.000 vụ vào năm 2023. Đáng chú ý, giới chức của Cục Thống kê Hàn Quốc cho rằng, tỷ lệ này là do ngày càng nhiều phụ nữ Việt Nam kết hôn với chồng Hàn Quốc để nhập tịch. Sau khi ly hôn, phụ nữ Việt nhập tịch lại tái hôn với đàn ông Việt. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho rằng, sự gia tăng đáng kể phụ nữ Việt Nam nhập tịch Hàn Quốc thông qua kết hôn, sau đó tái hôn với đàn ông Việt Nam làm dấy lên mối lo ngại rằng một số phụ nữ kết hôn với đàn ông Hàn vì… quốc tịch.