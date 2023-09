Cô giáo vung tay đ.á.n.h liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi

Ngày 7-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết Viện kiểm sát đang phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Quốc Oai điều tra vụ việc một bé gái 2 tuổi bị cô giáo bạo hành tại một cơ sở giáo dục.

Các vết bầm tím trên mặt cháu bé sau sự việc. Ảnh gia đình cung cấp



Theo lãnh đạo VKSND huyện Quốc Oai, vụ việc xảy ra vào ngày 10-8, song đến 20-8, gia đình cháu bé mới làm đơn lên cơ quan chức năng trình báo sự việc. Hiện, VKSND huyện đã phân công ra quyết định phân công giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Theo thông tin ban đầu, cháu N. (2 tuổi, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) có dấu hiệu chậm nói nên gia đình cho đi học can thiệp tại một cơ sở giáo dục nằm trên địa bàn xã Sài Sơn từ cuối tháng 2-2023. Tại đây, cháu N. được học can thiệp 1 giờ/ngày, với mức chi phí hơn 3 triệu đồng/tháng.

Cô giáo tát liên tiếp vào mặt bé gái 2 tuổi. Clip gia đình cung cấp

Đến cuối tháng 8, khi gia đình đón cháu N. từ lớp về nhà đã phát hiện trên mặt cháu N. có nhiều vết đỏ, sưng, tâm lý hoảng sợ. Sau đó, gia đình phải làm việc với chủ cơ sở, dẫn theo nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra camera thì phát hiện cháu B.N. bị cô giáo L.T.T. đánh liên tiếp vào mặt.

Bức xúc trước hành vi của cô giáo, gia đình nạn nhân đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Cũng theo lãnh đạo VKSND huyện Quốc Oai, lực lượng công an huyện đã triệu tập cô giáo lên làm việc để xác minh theo đơn tố cáo của công dân. Bước đầu, cô giáo đã thừa nhận hành vi của mình.

