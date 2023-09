Xôn xao nữ học sinh tiểu học làm DJ trong ngày khai giảng, cô giáo và các bạn cùng nhảy

Một học sinh nữ làm DJ trên sân khấu lễ khai giảng - Ảnh cắt từ clip

Theo đó, đoạn clip ghi lại khung cảnh tại buổi lễ khai giảng ngày 5-9 ở một trường tiểu học thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Trong clip, một học sinh nữ tự tin đánh DJ trên sân khấu dưới phông nền lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Bên dưới là cô giáo và nhiều học sinh khác nhảy theo điệu nhạc sôi động.

Nữ học sinh tiểu học làm DJ, tưng bừng ngày khai giảng: bắt đầu nổ ra tranh cãi

Ngay khi vừa đăng tải trên Facebook, clip đã nhận được rất nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng. Phần lớn cho rằng tiết mục trên không phù hợp lứa tuổi và không khí ngày khai giảng.

Tài khoản Phiêu Du bình luận: “Người ta vất vả để đưa những cuốn sách đúng độ tuổi cho các cháu học, nhà trường khai giảng lại muốn các cháu nghe DJ, EDM… rồi nghĩ như vậy là tiến bộ, thoáng tư tưởng”.

“Cho rằng đây là năng khiếu của con nhưng đây không phải là chỗ để con mình thể hiện năng khiếu đó” - một tài khoản khác lên tiếng. Tài khoản Đại Thiện Mỹ bình luận: “Không phù hợp với lứa tuổi và môi trường”.

Tuy nhiên vẫn có nhiều ý kiến cho rằng đây là tiết mục giải trí đơn thuần, nếu nó diễn ra ở phần hội trong lễ khai giảng thì khá mới mẻ và rất bình thường, cũng như các em chơi một loại nhạc cụ nào đó, nhằm tạo không khí vui tươi, hào hứng cho học sinh đầu năm học.

Tài khoản Hữu Phước: "Vui lên nào phụ huynh, đừng căng thẳng quá khi tiết mục đã được kiểm soát”. Tài khoản Thân Thiện nhận định: “Tôi thích thế này. Ngày hội đến trường là ngày vui tươi, vận động và phấn khởi chứ không phải chỉ có nghe diễn văn nhàm chán”.

Học sinh cùng giáo viên nhảy theo điệu nhạc sôi động - Ảnh cắt từ clip



Chiều 5-9, Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo trường tiểu học được cho là nơi diễn ra tiết mục DJ nói trên, nhưng không nhận được phản hồi.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Trung Minh - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà, Đà Nẵng - cho biết đang xác minh đoạn clip trên nên chưa thể trả lời với báo chí.

Tác giả: Đoàn Nhạn



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ