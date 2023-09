Clip: Tài xế xe ôm "tung cước" đạp hai tên cướp xe máy trên phố

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh hai thanh niên tấn công tài xế xe ôm công nghệ rồi cướp xe máy, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Trong clip, một tài xế công nghệ chở hai nam thanh niên đang dừng lại trên đường. Hai thanh niên sau đó bước xuống khỏi xe. Lợi dụng lúc đối phương mất cảnh giác, thanh niên mặc áo đen đấm thẳng vào sau gáy khiến nam tài xế choáng váng. Cùng lúc này, thanh niên mặc áo trắng lao vào đẩy, đuổi nạn nhân ra xa để đồng bọn nổ máy.

...

Thấy cả hai chuẩn bị nổ máy tẩu thoát, nam tài xế lao đến tung cước đạp thẳng vào người thanh niên mặc áo trắng. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 5/9, trên đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, Tp.HCM và đã được camera giám sát ghi lại.

Thông tin thêm trên tờ Pháp Luật Tp.HCM, ngày 11/9, Công an quận 4, TP.HCM tạm giữ hình sự Lê Ngọc Tuấn (22 tuổi) và Nguyễn Trần Văn Huy (26 tuổi, cùng ngụ quận 4) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

