Gần 250 công an, quân dân vây bắt nghi phạm giết người cướp xe máy

Lù Xuân Minh (áo đỏ) bị bắt chiều 11-1 - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online lúc 18h tối 11-1, thượng tá Vũ Tiến Văn, trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu, cho biết lực lượng chức năng vừa bắt được Lù Xuân Minh (23 tuổi, ở huyện Phong Thổ), nghi phạm giết người, cướp của trên đồi cao su ở xã Hoang Thèn.

"Nghi phạm bị bắt lúc 17h chiều nay khi đang lẩn trốn trong rừng sâu thuộc bản Lèng Xuôi Chin, xã Hoang Thèn, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 10km" - thượng tá Văn nói.

Trước đó khoảng 15h ngày 7-1, người dân phát hiện một thi thể nam giới tại đường đồi cao su cách quốc lộ 100 thuộc địa phận xã Hoang Thèn.

Nhận được tin báo, công an đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Từ kết quả khám nghiệm, công an xác định đây là vụ án giết người.

Nạn nhân là anh Vũ Văn Y. (44 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang).

Hơn 250 người gồm công an, bộ đội, dân quân tự vệ... tham gia vây bắt Minh - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

...



Thông tin ban đầu, nạn nhân bị Lù Xuân Minh lừa chở từ Bắc Giang về Lai Châu bằng xe máy, khi đến xã Hoang Thèn thì bị Minh sát hại, cướp xe máy của nạn nhân.

Sau khi gây án, Minh đã phóng xe lên xã biên giới Dào San, cách nơi gây án khoảng 40km và bán cho một người dân trên địa bàn với giá 4 triệu đồng.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trích xuất camera an ninh, lực lượng Công an Lai Châu xác định đối tượng nghi vấn số 1 là Lù Xuân Minh.

Ngay sau đó, ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với biên phòng, dân quân, chính quyền địa phương để tiến hành vây bắt. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, đồi núi hiểm trở chia cắt nên việc vây bắt Minh gặp nhiều khó khăn.

Với quyết tâm bắt được Minh để điều tra và đảm bảo an ninh trật tư cho nhân dân chuẩn bị đón Tết, Công an tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 250 người gồm công an, bộ đội biên phòng, dân quân bao vây, thu hẹp dần vòng vây khu vực nơi Minh lẩn trốn.

Hiện Minh đang được đưa về cơ quan điều tra để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Chí Tuệ



Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ