Xe đầu kéo bị lũ cuốn, tài xế hoảng sợ mở cửa nhảy xuống sông

Xe đầu kéo bị lũ cuốn, tài xế hoảng sợ mở cửa nhảy xuống thoát thân



Sự việc xảy ra vào lúc 5h30 cùng ngày. Anh Nguyễn Huy Đồng (SN 1974), trú tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) là lái xe cho một doanh nghiệp đến xã Tuấn Đạo lấy nguyên liệu gỗ.

Anh Đồng điều khiển xe đầu kéo BKS 15H-00704 kéo theo rơ-moóc BKS 15R 05320, đi qua ngầm Bến Trên thuộc địa phận thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, nhưng do lũ chảy qua tràn lớn nên phần đầu phương tiện bị cuốn trôi.

Tài xế hoảng sợ, hạ kính xuống gọi giúp đỡ. Người dân trên bờ quăng dây thừng để nạn nhân bám vào bờ, nhưng khi vừa tiếp nước thì liền bị lũ cuốn phăng đi.

Một số người dân dũng cảm đã nhảy xuống dòng nước xiết cứu tài xế vào bờ.

...

Những ngày qua, do mưa lớn nên nhiều đoạn qua sông suối trên địa bàn Sơn Động dâng cao, chảy xiết.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn đã cắt cử lực lượng canh gác, đặt biển cảnh báo nguy hiểm đối với người, phương tiện để bảo đảm an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc.

Đồng thời, thông tin tình hình mưa lũ, thời tiết, vận động nhân dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hình ảnh do người dân quay lại:

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: H.A

Nguồn tin: anninhthudo.vn