Clip: Khoảnh khắc kinh hoàng máy bay ở Nepal chao nghiêng giữa không trung trước khi rơi xuống mặt đất

Sáng 15/1, kênh truyền hình nhà nước Nepal đưa tin máy bãy thuộc hãng hàng không Yeti Airlines chở theo 72 hành khách cất cánh từ Kathmandu đã bị rơi ở Pokhara - Nepal. Trong đó, có 2 trẻ sơ sinh và 4 thành viên phi hành đoàn.

Truyền thông Nepal cho biết hiện tại có ít nhất hơn chiếc 40 thi thể đã được tìm thấy từ đống đổ nát khi hàng trăm nhân viên cứu hộ lùng sục hiện trường vụ tai nạn trên sườn đồi.

Vụ tai nạn hàng không đang khiến dư luận Nepal xôn xao, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cho thấy khoảnh khắc vài giây trước khi máy bay rơi thẳng xuống mặt đất. Có thể thấy, chiếc máy bay đột nhiên mất thăng bằng giữa không trung, rồi lao xuống mặt đất.

... Hiện trường vụ rơi máy bay ở Nepal



Theo nguồn tin của ATC sân bay Pokhara, chiếc máy bay xấu số của Yeti Airlines chỉ còn cách đường băng 10 giây. Theo nhân viên ATC, đường băng của Pokhara là hướng đông-tây. Đầu tiên, phi công xin phép hạ cánh từ phía đông và đã được cấp. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn phi công xin phép hạ cánh từ phía tây và điều đó cũng được chấp thuận.

