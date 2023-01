Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đến thăm và làm việc với Công an thành phố Hà Tĩnh

Đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hùng – Trưởng Công an thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả đảm bảo ANTT



Tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Nguyễn Quốc Hùng – UVBTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố đã báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả đảm bảo ANTT tại thành phố Hà Tĩnh trong năm 2022 và trong dịp Tết Quý Mão 2023, đến thời điểm hiện nay Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phục vụ Nhân dân vui Tết đón xuân vui tươi, an lành. Các kết quả nổi bật được thể hiện cụ thể: Tình hình an ninh quốc gia được giữ vững, không có các vấn đề phức tạp xảy ra trong dịp Tết; trật tự xã hội được đảm bảo, không xảy ra phạm pháp hình sự; cháy, nổ không xảy ra; tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo trong điều kiện người và phương tiện gia tăng đột biến, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; tai nạn giao thông không xảy ra. Đặc biệt, tình hình vi phạm về pháo cơ bản được kiểm soát, không có tai nạn về pháo xảy ra trên địa bàn và bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ bắn pháo hoa đêm giao thừa cho Nhân dân vui chơi. Đồng thời, đơn vị cũng duy trì thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như Đề án 06, trực làm thủ tục hành chính cho công dân trong địa bàn, ngoại tỉnh, nước ngoài về quê ăn Tết.

Đồng chí Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao kết quả và nỗ lực của lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo ANTT trong năm 2022 và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn trung tâm của tỉnh nhà. Những kết quả trên thể hiện sự trách nhiệm, quyết tâm của Đảng ủy, Ban chỉ huy và tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ bằng những cách làm mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, được các cấp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và Nhân dân trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao.

... Đoàn công tác tặng quà động viên lực lượng Công an thành phố

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, manh động. Vì vậy, với chức năng nhiệm vụ của mình, Công an thành phố cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm; bên cạnh đó tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh nhà nói chung./.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng CBCS Công an thành phố

Tác giả: HÀ LINH

Nguồn tin: catphatinh.gov.vn