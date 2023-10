Chủ đầu tư nói gì việc người dân đề xuất mở thêm hầm chui qua cao tốc?

Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 qua Hà Tĩnh dài 102,38 km với 3 dự án thành phần gồm Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng đi qua các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. Trong đó, đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi dài 35,28 km với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, đi qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, do Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư