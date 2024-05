Hoàn thành 1.000 ngôi nhà mới tặng đồng bào khó khăn tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 14/5, Ban chỉ đạo 630 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn từ nguồn vận động tài trợ của Bộ Công an và các nguồn hỗ trợ khác.

Tháng 6/2023, hưởng ứng chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Công an đã chủ động kêu gọi, huy động sự giúp đỡ, ủng hộ của các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ tỉnh này 1.000 ngôi nhà với tổng kinh phí 50 tỷ đồng.

Hội nghị tổng kết xây dựng 1.000 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở



Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thành lập Ban chỉ đạo 630 để tập trung thực hiện. UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Đề án về xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và các nguồn hỗ trợ khác.

Quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo 630 tỉnh đã tổ chức xây dựng 3 căn nhà mẫu để lấy ý kiến góp ý tại H.Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh). Trên cơ sở ghi nhận ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân và tổ chức, Ban chỉ đạo đã phối hợp với Bộ Công an thống nhất cần thiết phải điều chỉnh mẫu thiết kế nhà ở để phù hợp hơn với tính chất khí hậu, thời tiết và phong tục tập quán của người dân Hà Tĩnh.

Mẫu thiết kế mới sau đó được điều chỉnh tăng lên về diện tích (+10m2), bổ sung một phòng lồi bằng xây tường gạch, bổ sung thêm các hạng mục cửa đi, cửa sổ để đảm bảo thông thoáng hơn. Kinh phí xây dựng mỗi căn là 87,248 triệu đồng, trong đó nguồn Bộ Công an vận động tài trợ 50 triệu đồng, nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh 20 triệu đồng và kinh phí địa phương cấp huyện, cấp xã đảm bảo 17,248 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các sở, ngành trao nhà cho bà Trần Thị Hợi (thôn Tùng Sơn, xã Nam Điền, H.Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vào sáng 14/5.



Quá trình thực hiện, việc rà soát, xét chọn các hộ gia đình để phê duyệt hỗ trợ được thực hiện đến tận thôn, tổ dân phố, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch. Việc bình xét được thực hiện một cách khách quan, đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà tài trợ được đưa đến đúng mục đích, đối tượng, nhân lên ý nghĩa to lớn của tấm lòng của những hảo tâm.

...

Căn cứ vào đề xuất của các địa phương, Ban chỉ đạo 630 tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành thẩm định, phê duyệt 5 đợt với tổng số 1.000 hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại 161 xã thuộc 13/13 huyện, thành phố, thị xã, đảm bảo theo đúng quy mô hỗ trợ theo kế hoạch đề ra.

Quá trình xây dựng, nhiều địa phương đã tập trung huy động nguồn lực vật chất, sự đóng góp nguyên vật liệu, ngày công của bà con nhân dân, các lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tại địa phương. Nhiều đơn vị đã huy động 100% ngày công để xây dựng nhà cho các hộ nghèo, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, truyền thống quý báu, tốt đẹp của đất và người Hà Tĩnh.

Thượng tướng Lương Tam Quang –Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hạ băng khánh thành một ngôi nhà mới ở H.Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) vào ngày 23/6/2023.



Sau gần một năm triển khai, đến nay, 1.000 căn nhà do Bộ Công an kêu gọi, vận động xây dựng bằng hình thức nhà lắp ghép, kết hợp với xây gạch đã hoàn thành, bảo đảm quy chuẩn, chất lượng bàn giao cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đánh giá trước kết quả này, ông Hoàng Trung Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban chỉ đạo 630 tỉnh khẳng định, chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, được ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là món quà rất lớn đối với tỉnh Hà Tĩnh và đặc biệt ý nghĩa đối với người nghèo mà Bộ Công an dành tặng. Đến nay, chương trình đã hoàn thành bàn giao 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã ủng hộ nguồn lực. “Đây là những cử chỉ, hành động, việc làm hết sức cao đẹp, thiết thực và có ý nghĩa to lớn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân” - ông Hoàng Trung Dũng chia sẻ.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cũng biểu dương, đánh giá cao sự tham mưu và triển khai thực hiện của Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn từ nguồn vận động tài trợ của Bộ Công an.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: congan.com.vn