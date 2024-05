Bất ngờ lao ra trước đầu xe tải, người đàn ông bị cán tử vong

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Tin Nhanh Đắk Lắk

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bất ngờ lao vào xe tải đang chạy khiến người xem sợ hãi.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào 6h15 ngày 15/5, tại khu vực dốc 31 trên quốc lộ 26 đoạn qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

...

Trong clip, một người đàn ông mặc quần áo cộc đang đi lại trước cửa nhà. Khi thấy chiếc xe tải đi tới, người này liền lao ra trước đầu xe rồi nằm dưới đường. Do gặp tình huống bất ngờ, tài xế lại không kịp xử lý nên đã tông trúng người đàn ông, dẫn tới tử vong.

Thông tin thêm trên báo Đắk Lắk, nạn nhân là ông L.V.V. (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc).

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết, hướng dẫn giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn