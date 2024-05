Clip: Rắn tung ra cú cắn, người đàn ông có màn né đòn cực đẳng cấp

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: OFFB

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông suýt bị rắn cắn ở sân nhà khiến người xem thót tim.

Trong clip, người đàn ông đang bê bao tải trên xe máy đặt xuống sân. Cùng lúc này, có một con rắn ở ngay gần đó lao tới định cắn người đàn ông nhưng không trúng.

...

Sau khi đặt bao tải xuống, người này lùi lại phía sau và đụng trúng con vật. Ngay lập tức nó tung ra cú cắn lần thứ 2 nhưng người đàn ông đã kịp thời né được. Thấy con rắn bỏ chạy, người đàn ông vội cầm một khúc gỗ đập vào người con vật. Toàn bộ khoảnh khắc thót tim này đã được camera giám sát ghi lại.

Hiện chưa rõ con rắn này có bị bắt hay không nhưng ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cảnh tượng này đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ phía người xem.

"Tí nữa thì nó ngoạm vào chân, quả né nhát cắn quá đẳng cấp", "Bác phản xạ nhanh quá, chứ không thì mệt rồi", "Công nhận bác quá nhanh", "Thân pháp bác đỉnh đấy, nó bổ 2 lần mà vẫn trượt"... là những bình luận được người xem để lại.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn