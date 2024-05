Clip: Cây cầu bất ngờ bị nước lũ đánh sập trước mắt người dân

Your browser does not support the video tag.

Một cây cầu đã sập và lao xuống sông trong bối cảnh lũ lụt tàn khốc ở Brazil khiến 39 người thiệt mạng.

Đất nước này đang chứng kiến lũ lụt kinh hoàng tồi tệ nhất trong 80 năm sau những trận mưa lớn ở bang miền nam Rio Grande do Sul. Khoảng 68 người vẫn còn mất tích trong khu vực bị thiên tai.

Đoạn clip ghi lại cho thấy nước sông dâng cao khiến một cây cầu đường bộ bị vỡ và sập. Cây cầu ở Porto Alegre, thủ phủ của bang, đã bị phá hủy giữa trận lũ lụt.

Theo Cơ quan Địa chất nước này, lũ lụt kỷ lục đã buộc hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa và gây thiệt hại trên diện rộng, vượt qua tác động của lũ lụt năm 1941. Hôm 2/4, một đập thủy điện bị sập một phần gần thành phố Bento Gonçalves, dẫn đến hàng nghìn gallon nước đổ xuống tạo thành một con sóng cao hơn 2 mét.

Tác giả: Hải Vân (Theo Mirror)

