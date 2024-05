Lời khai bất ngờ của cô giáo hành hung bé gái 8 tuổi giữa đường

Ngày 14-5, Công an huyện Mường La (tỉnh Sơn La) thông tin chính thức vụ việc cô giáo mầm non đánh dã man bé gái 8 tuổi xảy ra tại Tiểu khu 3, Thị trấn Ít Ong. Theo cơ quan công an, người phụ nữ đánh cháu bé trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội là bà L.T.L., giáo viên trường Mầm non Thị trấn Ít Ong.

Tại cơ quan công an, bà L. khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt với gia đình bà N.T.K.L. (bà của cháu T.), nên khi thấy cháu đi bộ qua trước cửa nhà mình, bà cảm thấy bức xúc nên đã giữ cháu T. lại và đánh đập cháu.

Hình ảnh cô giáo hành hung bé gái giữa đường được camera ghi lại

...



Sau khi vụ việc xảy ra, cháu T. đã được gia đình đưa đi khám, điều trị. Quá trình làm việc với cháu T. và xem xét thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận trên cơ thể cháu T. có 1 vết bầm, sưng ở mu bàn chân bên phải, 1 vết xước ngoài da ở khuỷu tay phải. Hiện sức khỏe và tâm lý của cháu đã ổn định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 11-5, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip gần 2 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ hành hung một bé gái đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sự việc được cho là xảy ra tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La. Theo nội dung đăng tải, bé gái 8 tuổi đang đi chơi cùng bạn thì bất ngờ bị người phụ nữ, là 1 giáo viên mầm non và là hàng xóm, bất ngờ xông tới tấn công, giật tóc, tát vào đầu… bất chấp việc cháu bé đã ngã xuống đất, ôm đầu van xin và la hét thất thanh.

Sự việc nói trên chỉ dừng lại khi một số người lớn trong quá trình đi ngang qua phát hiện và can ngăn, đưa cháu bé về nhà. Sau khi đoạn clip được lan truyền, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự bức xúc trước hành động bạo lực của người phụ nữ nói trên.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động