Thủ tướng Slovakia nguy kịch, thế giới phẫn nộ trước "âm mưu ám sát"

Thủ tướng Slovakia Robert Fico, 59 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện ở trung tâm thị trấn Handlova, sau đó được đưa lên trực thăng chở đến TP Banska Bystrica để điều trị khẩn cấp.

Vụ nổ súng được Văn phòng Chính phủ Slovakia gọi là một "âm mưu ám sát".

Chiếc ô tô chở Thủ tướng Slovakia rời khỏi hiện trường sau khi ông được các nhân viên an ninh hộ tống lên - Ảnh: REUTERS



"Hiện tại, ông đang được chuyển bằng trực thăng đến Banska Bystrica, vì sẽ mất quá nhiều thời gian để đến thủ đô Bratislava trong khi cần phải có một sự can thiệp khẩn cấp” - thông cáo chính thức của Văn phòng Chính phủ Slovakia cho biết.

Trước đó, phát ngôn viên của bệnh viện tại thị trấn Handlova cho biết ông Fico vẫn còn tỉnh khi được đưa đến bệnh viện.

Một nhân chứng của Reuters đã nghe nhiều tiếng súng nổ sau cuộc họp ở Handlova, phía Đông Bắc thủ đô Bratislava.

Nhân chứng này cũng trông thấy cảnh sát trấn áp một người đàn ông và các quan chức an ninh đẩy một người vào ô tô rồi lái đi.

Đài truyền hình TA3 đưa tin có 4 phát súng bắn ra và Thủ tướng Slovakia đã bị trúng đạn vào bụng.

...

Tổng thống đắc cử của Slovakia Peter Pellegrini, đồng minh của ông Fico, lên án: "Tôi kinh hoàng, không biết sự căm ghét đối với một quan điểm chính trị khác biệt có thể dẫn đến đâu. Chúng ta không nhất thiết phải đồng ý về mọi thứ, nhưng có rất nhiều cách để thể hiện sự bất đồng một cách dân chủ và hợp pháp".

Trong khi đó, Tổng thống sắp mãn nhiệm Zuzana Caputova xác nhận cảnh sát đã bắt được nghi phạm ngay tại hiện trường và giới chức trách sẽ công bố thêm thông tin.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico bị bắn, được đưa vào bệnh viện

Thế giới lên án

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh: “Những hành động bạo lực như vậy không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta và làm suy yếu nền dân chủ - lợi ích chung quý giá nhất của chúng ta".

Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ ông “bị sốc khi nghe tin khủng khiếp này", đồng thời cho biết mọi suy nghĩ của ông hướng về ông Fico và gia đình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng lập tức lên tiếng: "Chúng tôi cực lực lên án hành động bạo lực này đối với người đứng đầu chính phủ một quốc gia đối tác láng giềng của chúng tôi".

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Người Lao Động