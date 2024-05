Clip: Ô tô vượt ẩu h.ấ.t v.ă.n.g người đi xe máy vào đ.ầ.u xe tải

Your browser does not support the video tag.

Vụ va chạm xảy ra vào ngày 12/5, trên quốc lộ 1A, đường Ngô Đức Kế, Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, người đi xe máy từ từ di chuyển. Bất ngờ từ phía sau, chiếc sedan vượt lên ở bên phải và tông trúng chiếc xe máy. Cú va chạm xảy ra khiến người đi xe máy bị đẩy vào sát đầu xe tải rồi ngã xuống đường. May mắn là chiếc xe tải đã kịp thời phanh lại trước khi cán trúng người đi xe máy.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân đã vội chạy tới hỗ trợ nạn nhân. Chiếc ô tô gây tai nạn sau đó đã bỏ đi. Toàn bộ cảnh tượng thót tim đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều tỏ ra bức xúc trước cách chạy xe của tài xế ô tô.

"Xe máy đi cẩn thận như vậy rồi mà còn bị ô tô tông trúng", "Đề nghị phạt kịch khung, tước bằng lái tài xế ô tô vĩnh viễn", "Đã chạy xe nguy hiểm gây tai nạn lại còn bỏ chạy, đề nghị phạt nặng"... là những bình luận được người xem để lại.

