Giá xăng tiếp tục giảm từ 15h00 chiều 16/5

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (16/5).

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 510 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới là 22.110 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 23.130 đồng/lít, sau khi giảm 410 đồng/lít so với giá bán lẻ từ ngày 9/5.

Cũng từ 15h00 chiều 16/5, giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 19.870 đồng/lít (tăng 30 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 19.900 đồng/lít (tăng 200 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Tuy nhiên trong kỳ này, giá dầu mazut 180CST 3.5S lại giảm 90 đồng/lít so với kỳ trước, giá mới là 17.410 đồng/kg.

Giá xăng tiếp tục giảm, giá dầu có loại tăng và giảm từ chiều 16/5

Trong kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezen, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 9 - 15/5) chịu ảnh hưởng của các yếu tố, như tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm xuống, đồng USD yếu đi thúc đẩy nhu cầu dầu tăng lên, OPEC+ dự kiến họp về chính sách dầu mỏ vào đầu tháng 6/2024, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 9- 16/5 là 91,182 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,944 USD/thùng, tương đương giảm 3,13%); 96,142 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,238 USD/thùng, tương đương giảm 2,27%); 95,636 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,098 USD/thùng, tương đương tăng 1,16%); 96,020 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,056 USD/thùng, tương đương tăng 0,06%); 511.156 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 3,524 USD/tấn, tương đương giảm 0,68%).

Tính từ đầu năm đến nay, cơ quan điều hành đã thực hiện 20 đợt điều chỉnh, trong đó có 9 kỳ tăng đồng loạt, 6 kỳ giảm giá, 5 kỳ giảm giá xăng dầu tăng - giảm đan xen.

Tác giả: Nguyễn Quỳnh

Nguồn tin: Báo VOV