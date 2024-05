Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương đầu thú khai nhận hối lộ 2 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã chuyển hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong lĩnh vực đất đai, liên quan Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra theo quy định.

Cơ quan Công an và VKSND làm việc với Trần Văn Việt.



Theo ông Việt khai nhận, vào năm 2021, 2022, một nhóm người thuộc Công ty Công ty LHĐ tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường bê tông trên các thửa đất nông nghiệp để phân lô bán nền trái phép tại Khu dự án K8 (dự án "ma" do các đối tượng tự lập nên), đã tiếp xúc, gặp gỡ với ông Việt và đưa tổng cộng số tiền 2 tỷ đồng để nhờ ông Việt giúp đỡ, làm ngơ hoặc bỏ qua các vi phạm của nhóm đối tượng.

Sau khi nhận tiền thì ông Việt đã làm ngơ, bỏ qua một số vi phạm cho nhóm đối tượng của Công ty LHĐ để thuận lợi trong việc phân lô bán nền trái phép. Qua thông tin từ báo chí, biết được nhóm người của Công ty LHĐ đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và biết được việc mình nhận tiền để bỏ qua các vi phạm, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty LHĐ thực hiện hành vi phân lô, bán đất nền trái pháp luật trên đất rừng đặc dụng sẽ bị xử lý hình sự nên ông Việt đã đến cơ quan Công an đầu thú mong được hưởng khoan hồng của pháp luật.

...

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với: Hoàng Minh Tuấn, Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn (từ 2017 – 2024); Nguyễn Tuấn Anh, Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài (từ 2021 - 2024) và Ngô Thanh Tân, Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm (từ năm 2017 – 2021). Trước đó, ngày 9/5, cả 3 đối tượng đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đầu thú, giao nộp số tiền đã nhận hối lộ từ nhóm người của Công ty LHĐ.

Hoàng Minh Tuấn, Nguyễn Tuấn Anh và Ngô Thanh Tân đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.



Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan. Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn, xử lý vụ việc theo quy định. Đồng thời, Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án đến ngay Cơ quan Công an đầu thú, thành thật khai báo để nhận sự khoan hồng của pháp luật.



Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: cand.om.vn