Tông phải “ninja Lead” chạy bất ổn, nữ tài xế gặp nạn gây thót tim

Mới đây, trên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ hình ảnh đoạn clip ghi lại cảnh, nữ tài xế đang chạy xe máy Vison ở tốc độ cao thì tông phải xe máy Lead do nữ tài xế (mặc quần áo chống nắng trùm kín người) cầm lái, lúc này bất ngờ di chuyển sang trái.

Va chạm khiến nữ tài xế chạy xe máy Vison loạng choạng ngã về phía xe tải chạy cùng chiều. May mắn, xe tải di chuyển chậm, nữ tài xế cũng kịp nhấc đầu khỏi gần xe tải.

Hình ảnh vụ tai nạn thu hút nhiều bình luận từ người dùng mạng xã hội, trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá, nữ tài xế điều khiển xe máy Vision không làm chủ tốc độ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đánh giá, một phần nguyên nhân dẫn tới tai nạn là việc nữ tài xế xe máy Lead di chuyển chéo sang trái bất ngờ.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định điều khiển xe máy không làm chủ tốc độ gây tai nạn giao thông, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, trường hợp bị xác định có hành vi vi phạm “không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; chuyển làn, chuyển hướng, quay đầu xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông”, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn