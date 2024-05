Tấm ảnh buồn nhất lúc này: Người mẹ gục khóc, cầu nguyện bên bãi biển Lăng Cô mong chờ phép màu con quay về sau 4 ngày m.ấ.t t.í.c.h

Ngày thứ 4 sau khi bé trai 6 tuổi mất tích tại biển Lăng Cô, gia đình và lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy em. 96 tiếng trôi qua là khoảng thời gian dài đằng đẵng với gia đình, đặc biệt là với người đã mang nặng đẻ đau em. Hình ảnh người mẹ gục khóc bên bãi biển, cầu nguyện 1 phép màu con sẽ trở về bình an khiến bao người xót xa, không cầm được nước mắt.

Người mẹ gục khóc bên bãi biển, cầu mong phép màu con trở về bình an khiến bao người nghẹn ngào



Theo chia sẻ của Đội xe 0 đồng Tỉnh Thừa Thiên Huế, khoảnh khắc xót xa trên được đội ghi lại trong quá trình hỗ trợ gia đình tìm kiếm em bé. Ngoài Đội xe 0 đồng Tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện còn có Đội xe 0 đồng SOS Đà Nẵng và Đội xe 0 đồng SOS Quảng Nam cùng phối hợp, hỗ trợ gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm bé trai mất tích.

Nguồn: Đội xe 0 đồng Tỉnh Thừa Thiên Huế

Được biết, bé trai 6 tuổi mất tích được xác định là Lê Phước N., SN 2018, trú tại tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô. Bé N. có biểu hiện tăng động và hàng ngày được gia đình gửi đến học tại một trường mầm non trên địa bàn thị trấn Lăng Cô. Vào ngày 12/5 do là ngày nghỉ, nên N. được 2 cô giáo đưa về trông giữ tại điểm trông giữ trẻ của những cô giáo này.

Đến khoảng 15h cùng ngày, 2 cô giáo phát hiện N. đã rời khỏi điểm trông giữ trẻ nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

Theo người dân địa phương, trước khi N. được trình báo mất tích, một số người nhìn thấy N. đi về hướng biển ở khu vực tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô - cách điểm trông giữ trẻ khoảng vài trăm mét.

Qua triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng mới chỉ tìm thấy một chiếc dép của nạn nhân tại bãi cát thuộc khu vực bờ biển của tổ dân phố Hải Vân.

