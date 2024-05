Đánh ghen dùm bạn, hoa khôi trường Đại học bị khởi tố

Phan Ngọc Quý thời điểm thi Hoa khôi trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

Công an Q. Bình Thạnh, TPHCM ngày hôm nay, 14/5, xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Ngọc Quý và Trịnh Đình Thanh Tú để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Hai bị can này đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vào đầu tháng 12/2023, trên mạng xã hội lan truyền clip chị T.V.M, 28 tuổi, bị 2 người, 1 nam 1 nữ đánh đập dã man khi vừa bước chân ra khỏi thang máy tại chung cư La Bonita, đường Nguyễn Gia Trí P.25, Q. Bình Thạnh.

Nạn nhân bị nắm tóc, đấm đá vào đầu, bụng và lưng, kéo lê trên sàn sảnh chung cư. Những người hành hung chửi bới, gây náo loạn chung cư. Theo các nhân chứng, nhóm này quá hung dữ nên không ai dám vào can ngăn.

Hình ảnh chị M. bị đánh tại chung cư La Bonita được cắt ra từ clip



Nạn nhân sau đó đã trình báo công an, tố giác hành vi tội phạm. Công an Q. Bình Thạnh điều tra, xác định 2 người đã đánh đập chị M. là Phan Ngọc Quý và Trịnh Đình Thanh Tú.

Thời điểm đó, Phan Ngọc Quý là nữ sinh khoa Luật kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, đã từng đăng quang Hoa khôi của trường này năm 2019.

...

Khai báo với công an, Quý và Tú thừa nhận hành vi đánh đập chị M., và khai thêm người liên quan là chị N.T.T.H, ngụ tại Q.7, TPHCM. Quý và Tú cho biết hành hung chị M. vì đánh ghen dùm cho chị H.

Theo đó, vào ngày 19/11/2023, mẹ ruột của anh H.A, ngụ tại chung cư La Bonita đã điện thoại cho chị N.T.T.H (là người yêu của anh H.A) báo rằng anh H.A đưa 2 người phụ nữ về căn hộ chơi và ngủ qua đêm.

Khi ấy, N.T.T.H đang nằm viện nên đã nhờ Phan Ngọc Quý và Trịnh Đình Thanh Quý tới chung cư La Bonita xem xét tình hình.

Tới chung cư, Quý và Tú được mẹ của anh H.A cùng bảo vệ đưa lên căn hộ trên tầng 17 để gặp chị M. và 1 cô bạn của chị M. nói chuyện. Sau đó, Quý và Tú xuống dưới sảnh chờ chị M. đi xuống để tiếp tục "nói chuyện phải quấy"

Khi chị M. vừa đi xuống, ra khỏi thang máy, thì Quý và Tú đã tới đánh đập chị M. Quý vừa đánh chị M. vừa xưng là luật sư. Còn Tú thì chửi chị M. và nói "cho lên đường".

Sau sự việc "đánh ghen dùm" lùm xùm mạng xã hội, Trường Đại Học Kinh tế - Tài chính TPHCM đã gỡ tất cả các hình ảnh liên quan tới Hoa khôi Phan Ngọc Quý trên trang web của nhà trường.

Tác giả: Đinh Thu Hiền



Nguồn tin: phunuvietnam.vn