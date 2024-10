"Chị sui" nhảy cực sung trong đám cưới khiến nhiều người cứ ngỡ là cô dâu: Danh tính gây bất ngờ!

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ mặc váy lộng lẫy nhảy cực sung trên sân khấu đám cưới khiến nhiều người trầm trồ. Theo dõi đoạn clip cho thấy, người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng đính kim sa đứng trên sân khấu đám cưới thể hiện những động tác mua chuyên nghiệp, cuốn hút.

Your browser does not support the video tag.

Động tác lắc hông cùng những bước nhảy chuyên nghiệp và thần thái trẻ trung, người phụ nữ này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhan sắc trẻ trung của người phụ nữ khiến nhiều người tưởng chị là cô dâu.

Thế nhưng, khiến nhiều người vô cùng bất ngờ khi biết được người phụ nữ mới màn vũ đạo ấn tượng trên lại chính là mẹ của cô dâu. Theo tìm hiểu được biết, "bà sui" xuất hiện trong ngày vui của con gái là chị Huỳnh Ngọc Ái Vi (SN 1987, quê Sóc Trăng). Đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội này được quay tại đám cưới của Khả Nhi (18 tuổi) – con gái đầu lòng của chị diễn ra ngày 28/9 vừa qua.

Chú thích ảnh

...



Chia sẻ trên Vietnamnet, chị Vi cho biết, chị là người lên ý tưởng, kế hoạch cho đám cưới của con gái.

Sau những nghi thức truyền thống, đám cưới có nhiều tiết mục văn nghệ sôi động. Là người dạy nhảy kiêm tổ chức sự kiện trong nhiều năm, chị Vi muốn góp một tiết mục nhảy hiện đại trong đám cưới của con. Tiết mục của chị và các học viên được quan khách hai bên hưởng ứng nhiệt tình.

"Mình chỉ muốn làm điều gì đó để ngày vui của hai con thêm vui vẻ, trọn vẹn, không ngờ clip lại được lan tỏa mạnh mẽ như vậy. Thực ra, mình là người trong nghề, học nhảy từ nhỏ, là giáo viên dạy nhảy trong hơn 10 năm qua. Người thân, bạn bè, quan khách 2 bên quá quen với hình ảnh đầy năng lượng trên sân khấu của mình. Tiết mục đó chỉ là chút gia vị khiến đám cưới thêm phần vui vẻ, sôi động”, chị Vi chia sẻ.

Chị Vi kết hôn năm 2006, chồng chị cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Chị có tất cả 4 người con, 2 gái, 2 trai.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn