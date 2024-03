Cây xanh Tây Nam Bộ: Từ Sóc Trăng 'vươn tay' trúng lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

Ngày 19/2, Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) có văn bản gửi đến nhiều tỉnh, thành phố, nêu rằng cơ quan này đang kiểm tra, làm rõ việc thi công các dự án trồng và chăm sóc cây xanh ở các tỉnh, thành do Công ty TNHH cây xanh Công Minh và các công ty, đơn vị có liên quan thực hiện. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND một số tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, tài liệu liên quan. Được biết, danh sách có 10 công ty thi công dự án cây xanh kèm theo công văn của tỉnh, trong đó có Công ty TNHH cây xanh Công Minh và Công ty TNHH cây xanh Tây Nam Bộ cùng 8 công ty khác có trụ sở tại các địa phương như Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình.