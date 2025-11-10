Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Nhà đẹp

Căn nhà doanh nhân Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà có thể ở sau đám cưới

Căn hộ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà có gam màu trung tính, nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng từ vật liệu cao cấp, với điểm nhấn là những bình hoa tươi.

TIN LIÊN QUAN

Tối 9/11, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Lê Chí Linh

Trước đó, sau lễ cưới tại quê nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ hình ảnh luộc khoai cháy đen nồi khiến nhiều người nhanh chóng nhận ra đây chính là khu vực bếp trong căn hộ của nàng hậu. Ảnh chụp màn hình

Căn hộ này từng được Hoa hậu Đỗ Hà cho lên sóng nhiều lần trước đó, vì vậy cư dân mạng cho rằng cặp đôi sẽ vẫn tiếp tục sống ở đây. Ảnh: FBNV

Căn hộ của Đỗ Thị Hà có tông đen - trắng - xám, mang hơi hướng hiện đại. Ảnh: FBNV

Không gian rộng rãi với nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng từ vật liệu cao cấp. Ảnh: FBNV

Ngay cửa vào là tủ để giày cùng kệ trang trí. Ảnh: FBNV

Đảo bếp có bề mặt rộng, dễ dàng bày biện cắm hoa. Ảnh: FBNV

Phòng khách với ghế sofa to. Ảnh: FBNV

Căn nhà được trang trí với nhiều hoa tươi. Ảnh: FBNV

Nàng hậu tự tay cắm hoa. Ảnh: FBNV

Vào các dịp lễ Tết, Hoa hậu Đỗ Hà cũng rất chịu khó trang hoàng nhà cửa. Ảnh: FBNV

Phòng thay đồ. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

  Từ khóa: Hoa hậu Đỗ Hà , doanh nhân Viết Vương , đám cưới , căn nhà

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP