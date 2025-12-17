Cận cảnh biệt thự xa hoa mới toanh của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây, bà xã Mạnh Trường chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh 3D căn biệt thự sắp hoàn thiện thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh: FBNV
Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy biệt thự mang phong cách châu Âu hiện đại với gam màu kem - nâu chủ đạo. Ảnh: FBNV
Căn nhà thiết kế theo không gian mở, thông tầng mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: FBNV
Không gian tầng 2 mở ra là khu giải trí. Ảnh: FBNV
Tại đây đặt bàn billiards với mặt đỏ đô nổi bật, mang đậm nét quý tộc cổ điển phương Tây. Ảnh: FBNV
...
Cạnh đó là quầy bar mini với tủ rượu âm tường thiết kế vòm mềm mại. Ảnh: FBNV
Phòng bếp vừa hiện đại vừa mang hơi hướng tân cổ điển. Đảo bếp lớn có mặt đá marble đường vân mềm mại. Ảnh: FBNV
Cạnh khu bếp là mảnh vườn nhỏ trải thảm cỏ và trồng cây xanh. Ảnh: FBNV
Căn biệt thự mới này được vợ chồng nam diễn viên tậu hồi tháng 5/2024. Ảnh: FBNV
Tháng 9/2025, Phương Phạm đăng tải hình ảnh cơ ngơi mới đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn