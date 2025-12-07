Căn nhà miền Tây 'gây lú' vì rộng 560 m2, xây kiểu lạ lùng

Your browser does not support the video tag.

Ngôi nhà rộng hơn 500 m2 'gây lú' ở Cà Mau Xây theo kiểu cơi nới từ nhà cũ, căn nhà hiện tại của gia đình Bích Chăm (Cà Mau) gây thích thú vì không theo khuôn mẫu thông thường.

Nhân dịp về thăm nhà ở Ấp 1, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau hôm 2/12, Bích Chăm (21 tuổi) nảy ra ý tưởng cùng chị gái quay video đạp xe khắp nhà.

Khi đăng tải lên kênh TikTok cá nhân, Chăm bất ngờ khi video lan truyền nhanh chóng với 3,4 triệu lượt xem. Tuy nhiên, điều thu hút người xem không phải chiếc xe đạp cô sử dụng mà chính là không gian ngôi nhà, rộng khoảng 560 m2.

Tính từ cửa chính, nhà của gia đình Bích Chăm không phân chia các phòng như bếp, nhà vệ sinh hay phòng khách rõ ràng như bình thường mà được xây khá "lộn xộn". Trừ phòng ngủ, gần như các không gian còn lại đều là khu sinh hoạt chung.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Bích Chăm cho biết ban đầu, căn nhà chỉ rộng khoảng 200 m2, là nơi ông bà nội cô sinh sống. Đến năm 2018, gia đình cô chuyển về sống chung rồi bắt đầu xây thêm không gian.

"Thay vì phá bỏ kiến trúc gốc, bố mẹ tôi muốn giữ nguyên như tôn trọng kỷ niệm của ông bà, sau đó cứ nới dần ra theo nhu cầu sử dụng", cô nói.

... Các khu vực trong nhà Chăm dường như "không liên quan" đến nhau.

Vì khu vực căn nhà đang ở và xung quanh đều là đất thổ cư, lại khá biệt lập với hàng xóm, gia đình Chăm không gặp nhiều khó khăn mỗi khi muốn nới rộng. Sau khi Chăm và chị gái đi TP.HCM học tập, làm việc, nhà chỉ còn bà nội, bố mẹ và người em gái sinh sống.

Giải thích về độ rộng của ngôi nhà, Chăm cho hay vì đây là căn nhà gốc của ông bà, mỗi khi có sự kiện như đám giỗ hay lễ Tết, các anh chị em, họ hàng đều chọn đây là nơi tụ tập.

Ngôi nhà hiện tại là nơi tổ chức các đám tiệc, giỗ hay không gian tụ tập lễ Tết của họ hàng Bích Chăm.

Để có đủ không gian lo liệu việc, nghỉ ngơi cho các thành viên, bố mẹ cô muốn nhà phải thật rộng rãi, thoải mái. Trong tương lai nếu nhà có thêm thành viên, gia đình cũng sẽ không lo phải gấp gáp sửa sang hay lo chật chội.

Cũng vì ưu tiên không gian chung, phòng ngủ trong nhà được xây khá nhỏ, chủ yếu để vừa giường ngủ và cất một số đồ riêng tư, còn tủ quần áo hay các vật dụng khác đều để bên ngoài.

"Vì nhà quá rộng, chúng tôi phải sắm tới 8 bộ bàn ghế, bao gồm bàn ăn, sofa hay bàn ghế tiếp khách. Mỗi lần dọn nhà khá vất vả nhưng các thành viên đều không cảm thấy quá phiền hà", Chăm kể.

Cô gái Cà Mau cũng cho hay việc cơi nới, xây thêm không gian từ nhà gốc không phải điều quá lạ lẫm ở các tỉnh thành miền Tây. Tùy vào điều kiện và nhu cầu, mỗi gia đình sẽ có phong cách và lựa chọn thiết kế riêng. Tuy nhiên, nhà của gia đình cô vẫn được coi là trường hợp khá "hoành tráng".

"Nhờ ngôi nhà đặc biệt, gia đình tôi cũng không tốn nhiều thời gian chỉ đường cho khách ghé thăm. Mọi người hay mô tả nhà tôi: 'Đứng trên cầu Kênh Đào Trả, thấy nhà có cái cổng và sân to to là tới rồi'", Chăm chia sẻ.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn