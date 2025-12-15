4 loại cây không nên đặt ở cửa ra vào

Ảnh minh họa

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng và chẳng có gì tuyệt hơn việc nhìn thấy một chậu cây xanh đẹp mắt ở cửa ra vào. Nó lập tức mang lại cảm giác vững chãi cho không gian và thể hiện sự chăm chút của gia chủ.

Tuy nhiên, xét theo Phong Thủy, có một số loại cây bạn nên tránh đặt ở khu vực cửa ra vào, theo tạp chí thiết kế nội thất Livingetc. Vì vậy, nếu bạn tin vào việc sắp xếp ngôi nhà theo triết lý cổ xưa này, dưới đây là những loại cây bạn nên tránh đặt ở khu vực này để có phong thủy lối vào tốt nhất.

1. Xương rồng (và các loại cây gai nhọn khác)

Dù trông khá “ngầu”, chuyên gia Phong Thủy người Mỹ Marie Diamond cho biết xương rồng không phải lựa chọn tốt cho lối vào.

“Với những chiếc gai sắc nhọn, xương rồng tạo ra năng lượng ‘năng lượng cắt’ trong Phong Thủy,” cô giải thích. “Nguồn năng lượng mạnh và gay gắt này có thể khiến lối vào trở nên kém thân thiện, làm khách khứa và vận may ngần ngại bước vào nhà bạn.”

Ngoài ra, cô còn cho biết trang trí bằng xương rồng có thể tượng trưng cho sự phòng thủ, cô lập và khô cằn — một phần do hình ảnh sa mạc gắn liền với loài cây này. “Điều này có thể dẫn đến trì trệ tài chính hoặc khó khăn trong giao tiếp xã hội,” cô nói thêm. “Nếu bạn thích xương rồng, hãy đặt chúng ở sân sau hoặc văn phòng — nơi chúng có thể tạo năng lượng bảo vệ mà không làm ảnh hưởng đến phong thủy lối vào.”

2. Cây bonsai

“Cây bonsai, dù trông đáng yêu, lại biểu tượng cho sự phát triển hạn chế và năng lượng bị kìm hãm,” Marie cho biết. Và đây chắc chắn không phải điều chúng ta muốn “thu hút” vào cuộc sống.

“Đặt bonsai ở lối vào có thể vô thức hạn chế cơ hội nghề nghiệp, sự phát triển tài chính hoặc sự tiến bộ cá nhân.”

“Vì bonsai được giữ ở kích thước nhỏ một cách có chủ ý, chúng không tượng trưng cho sự thịnh vượng, khiến chúng trở thành lựa chọn tệ cho khu vực cửa ra vào.”

Nếu bạn có bonsai ở lối vào cần di chuyển, Marie gợi ý đặt tại phòng làm việc hoặc phòng thư giãn, nơi năng lượng của nó có thể thúc đẩy sự tập trung và nhẫn nại.

3. Dây thường xuân (và các loại cây leo rủ khác)



Theo Marie, thường xuân và các cây leo khác có xu hướng mọc rối và lan rộng, điều này có thể thu hút sự hỗn loạn và mất trật tự vào ngôi nhà.

“Nếu dây leo tràn ra lối vào, nó có thể khiến khách cảm thấy e ngại vì giống như một rào cản vật lý,” cô nói. “Nó cũng tạo cảm giác ngôi nhà không được chăm sóc tốt.”

Marie khuyên đặt thường xuân ở sân sau hoặc sân hiên, nơi chúng có thể mang lại vẻ đẹp mộc mạc mà không làm lấn át lối vào. Còn với các loại cây rủ như trầu bà, bạn có thể chuyển chúng vào phòng khách — vốn là nơi thích hợp hơn theo phong thủy.

4. Cây sanh (Weeping Fig)

Tiếc rằng cây sanh nổi tiếng là loài thường xuyên rụng lá, và Marie cho rằng điều này tượng trưng cho sự bất ổn và thiếu nhất quán.

“Trong Phong Thủy, điều này có thể biểu hiện cho khó khăn tài chính hoặc sự gián đoạn thường xuyên trong gia đình,” cô giải thích. “Cây sanh cũng rất nhạy cảm với ánh sáng và độ ẩm, khiến chúng khó sống khỏe ở khu vực lối vào — nơi thường thiếu sáng.”

Tuy nhiên, nếu bạn đã sở hữu loại cây này, đừng quá lo lắng. Marie nói rằng bạn có thể chuyển nó vào phòng làm việc hoặc phòng khách, nơi nó được chăm sóc tốt hơn mà không làm ảnh hưởng đến năng lượng cửa chính.

Bạn có nên tránh hoàn toàn việc đặt cây ở lối vào?

Marie cho biết lối vào là một trong những khu vực quan trọng nhất về mặt năng lượng trong ngôi nhà.

“Trong Phong Thủy, đây được xem là cửa khí, nơi nguồn năng lượng tươi mới đi vào và bắt đầu lưu thông khắp nhà. Những loại cây bạn đặt ở đây đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định năng lượng có hài hòa và trôi chảy hay không.”

“Dù cây cối nói chung mang năng lượng sống tích cực, không phải loại nào cũng phù hợp với cửa ra vào. Một số cây có thể tạo năng lượng khắc nghiệt, cản trở khí tốt hoặc ngăn vận may vào nhà. Quy tắc chung là chọn các loại cây có lá mềm, tròn như cây kim tiền, ngọc bích, hoặc lan ý để tăng cường năng lượng hài hòa.”

Vậy nên, bạn không cần tránh hoàn toàn cây cối ở lối vào — chỉ cần chọn loại phù hợp.

Lưu ý thêm về những loại cây nên tránh

Ngoài việc tránh các loại cây kể trên, Marie cũng nhắc rằng không nên trồng cây lớn hoặc bụi rậm ngay trước cửa nhà.

“Cây quá lớn hoặc bụi rậm che chắn lối vào có thể cản trở dòng chảy của khí vào nhà, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội, trì trệ công việc hoặc khó thu hút sự thịnh vượng,” cô nói.

Và như bạn có thể đoán, cây khô héo hoặc chết là điều tuyệt đối nên tránh.

“Một cây đang chết hoặc bị bỏ bê ngay lối vào tạo cảm giác suy tàn và xui xẻo,” cô nói thêm. “Dù bạn có tin vào Phong Thủy hay không, một chậu cây nâu úa cũng không tạo ấn tượng tốt với khách — hay người xem nhà nếu bạn đang muốn bán.”

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: thanhnienviet.vn