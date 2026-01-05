Toàn cảnh dinh thự bề thế như lâu đài của Hoa hậu Thu Hoài

Thu Hoài sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu 2012 tại Mỹ. Hoa hậu Thu Hoài hiện điều hành chuỗi nhà hàng và hệ thống chăm sóc sắc đẹp có tiếng. Ảnh: FBNV
Hoa hậu Thu Hoài sở hữu khối tài sản đáng nể gồm nhiều bất động sản giá trị, siêu xe và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Một trong số đó là dinh thự tráng lệ tại Đà Lạt. Ảnh: FBNV
Dinh thự nằm trên một ngọn đồi vắng, sở hữu tầm nhìn thoáng rộng. Ảnh: FBNV
Đây là không gian nghỉ dưỡng riêng tư Hoa hậu Thu Hoài ghé thăm khi có thời gian rảnh. Ảnh: FBNV
Bên trong biệt thự được trang trí theo phong cách Châu Âu.Ảnh: FBNV
Nhà thiết kế mở, nhiều cửa kính đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh: FBNV
Nội thất trong nhà do tự tay Hoa hậu Thu Hoài lựa chọn. Ảnh: FBNV
Bên ngoài biệt thự có không gian sân vườn trồng cây cảnh và hoa. Ảnh: FBNV
Nàng Hậu còn trồng ớt làm gia vị nấu ăn. Ảnh: FBNV
Góc thưởng trà thơ mộng. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn