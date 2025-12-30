Tông vào đuôi xe tải tử vong sau khi sát hại bạn gái

Ngày 30/12, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Bầu Bàng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại dãy phòng trọ trong KCN Bầu Bàng, xã Bầu Bàng, TP Hồ Chí Minh khiến chị P.T.A. (SN 1995, quê An Giang) tử vong.

Chị A. bị nghi can L. sát hại ngay trước cửa phòng trọ.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng trên là M.T.L. (SN 1988, quê Lâm Đồng) được xác định đã tử vong sau khi tông vào đuôi xe tải trên đường bỏ chạy, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 3km.

Người dân hiếu kỳ bao quanh hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

...

Theo thông tin ban đầu, khuya 29/12, nhiều người phát hiện chị A. và L. nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã trước cửa phòng trọ sau khi tan ca. L. dùng hung khí tấn công chị A. khiến chị A. gục chết trước cửa phòng trọ. Sau khi gây án, nghi can L. lấy xe máy của chị A. bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Công an xã Bàu Bàng phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng và tổ chức truy xét L. Cùng thời điểm này, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 3km, ngay cổng chào KCN Bàu Bàng, một vụ va chạm giao thông xảy ra giữa xe tải và xe máy.

Nghi can được phát hiện tử vong sau khi tông xe máy vào đuôi xe tải.

Nạn nhân tông xe vào đuôi xe tải tử vong tại chỗ. Khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện chiếc xe máy trên là của chị A., nạn nhân tử vong là nghi can L. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên.





Tác giả: Nghinh Phong - Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn