Bộ Nội vụ thông tin về chính sách tiền lương, phụ cấp

Bộ Nội vụ vừa có trả lời kiến nghị của tỉnh Cao Bằng, TP Đà Nẵng về chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ. Trước đó, các địa phương này kiến nghị Chính phủ sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ vừa có thông tin về chính sách tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức (Ảnh minh hoạ)



Các địa phương cũng kiến nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến chế độ tiền lương, tiền thưởng và thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết căn cứ kết luận 186, 195 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, có việc điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, căn cứ kết luận 206 của Bộ Chính trị về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, cơ quan này đang phối hợp với các cơ quan ở Trung ương xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung về chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức để thực hiện từ năm 2026.

Về cải cách tiền lương, Nghị quyết 27 của Trung ương đã nêu rõ nhiều nội dung. Trong đó quy định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới, bao gồm mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương.

Từ năm 2024, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về thực hiện 6 nội dung cải cách tiền lương theo nghị quyết 27. Song, quá trình triển khai có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập.

...

Do đó, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận 83, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 142 và Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng/tháng, triển khai từ ngày 1-7-2024.

Thời gian qua, các vấn đề về chính sách tiền lương, phụ cấp luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Tại kết luận 83, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương (nay là Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) chủ trì sơ kết nghị quyết 27.

Trong đó, yêu cầu phối hợp với Bộ Nội vụ, các ban, bộ ngành có liên quan nghiên cứu đánh giá sự phù hợp, tính khả thi và đề xuất việc thực hiện 5 bảng lương và 9 chế độ phụ cấp mới của khu vực công cho phù hợp để trình Trung ương xem xét sau năm 2026, khi Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện hệ thống Danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XIV thông qua, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 5 năm tới, điều kiện kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đề xuất chế độ tiền lương cho phù hợp theo lộ trình tại kết luận 83 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương.

Trước đó, trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, Bộ Nội vụ cho biết thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương và điều chỉnh một số chế độ phụ cấp liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trước mắt, để cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định tăng mức lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: Báo Người Lao Động