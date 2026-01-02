Thi thể thiếu nữ dưới vuông nước, nghi bị sát hại

Khoảng 7h, người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bêtông dọc kênh Lô 1, thuộc ấp 8, phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên mặt nước, cổ có vết thương. Thiếu nữ mặc áo thun màu xám trắng, bên ngoài có áo khoác xám tro.

Người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể thiếu nữ. Ảnh: Minh Minh

...



Công an Cà Mau và Công an xã Cái Đôi Vàm có mặt ngay sau đó, phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm, xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong. Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông ở khu vực này.

Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết thương trên cổ nạn nhân do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại và ném xuống vuông của người dân.

Tác giả: An Minh

Nguồn tin: Báo VnExpress