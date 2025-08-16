Dẫn giải vợ Mr Hunter về Việt Nam để điều tra vụ Mr Pip lừa đảo hơn 5.300 tỷ

Ngày 15/8, Tổ công tác gồm đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngô Thị Thêu, SN 1995, bị khởi tố về tội “Không tố giác tội phạm”, theo Quyết định truy nã số 20647/QĐTN-CSHS ngày 10/12/2024 của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội. Thêu là bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Thêu), những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội thụ lý điều tra.

Trên cơ sở đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng Interpol Việt Nam đã chuyển hồ sơ để Ban Tổng thư ký Interpol phát lệnh truy nã quốc tế ngày 14/2/2025 đối với Ngô Thị Thêu. Đồng thời, Văn phòng Interpol Việt Nam cũng đề nghị Interpol các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng.

Ngày 22/5, Cảnh sát Thái Lan phát hiện Ngô Thị Thêu cư trú trái phép tại nước này và đã phối hợp với Interpol Việt Nam tiến hành bắt giữ. Sau khi được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt, trong 2 ngày 14 đến 15/8, Tổ công tác của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận, dẫn giải đối tượng về nước.

Lúc 21h ngày 15/8, tại trụ sở Công an TP Hà Nội, cơ quan điều tra đã hoàn tất các thủ tục tố tụng, bắt giữ Ngô Thị Thêu theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Quá trình tiếp nhận, dẫn giải diễn ra an toàn, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và ngoại giao, tuân thủ các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Thái Lan. Việc truy bắt, bàn giao Ngô Thị Thêu là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Thái Lan, cũng như giữa Văn phòng Interpol hai nước, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, hồi tháng 7/2025, Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu tại Thái Lan, khi đối tượng này đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ, nên khi đủ điều kiện, mới dẫn độ về Việt Nam để xử lý theo pháp luật.



