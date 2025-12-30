Bắt quả tang nhóm nam, nữ rủ nhau thuê nhà "b.a.y l.ắ.c" ở Quảng Trị

Nhóm đối tượng sử dụng ma tuý bị bắt giữ tại căn nhà của Nguyễn Văn Trí

Ngày 30-12, tin từ VKSND khu vực 1 - Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đấu tranh làm rõ hành vi sai phạm của nhóm đối tượng sau vụ bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Đồng Thuận.

Trước đó, chiều 27-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra tại nhà số 10 Hàn Thuyên, phường Đồng Thuận - do Nguyễn Văn Trí (1982) làm chủ, phát hiện trên tầng 3 có nhóm đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường (SN 2008), Nguyễn Khánh Toàn (SN 2005, đều trú tại xã Bắc Trạch), Nguyễn Thị Trà My (SN 2002, trú xã Tân Gianh) và Trần Thu Hường (SN 2000, trú xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với VKSND Khu vực 1 đấu tranh nhằm xác định hành vi phạm tội của nhóm đối tượng, khám xét khẩn cấp và thu giữ các vật chứng phục vụ điều tra.

Công cụ mà nhóm đối tượng sử dụng để "bay lắc"

Ngoài ra, trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, Trần Thị Hồng Hoa (SN 1996, trú tại phường Đồng Hới - bạn của Nguyễn Văn Trí) đang có mặt trong nhà Trí nhưng không hợp tác mở cửa mà chạy lên phòng đang sử dụng ma túy ở tầng 3 để thông báo cho nhóm Trường bỏ trốn. Hoa còn trực tiếp vào phòng thu dọn một số dụng cụ nhằm che giấu hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm Trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định do có nhu cầu sử dụng ma túy và nghe nhạc nên sáng 27-12, Trường và Toàn góp tiền mua ma tuý, sau đó liên hệ thuê nhà của Trí để tổ chức sử dụng trái phép, đồng thời mua ma túy (loại Ketamine và thuốc lắc) của Trí với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Sau khi được Trí cung cấp địa điểm, ma túy và công cụ sử dụng, Trường rủ thêm Trà My, Hường đến. Cả nhóm cùng sử dụng ma túy và các thiết bị phát âm thanh, đèn chiếu sáng để "bay lắc" trong phòng từ khoảng 7 giờ đến 13 giờ cùng ngày.

Các cơ quan tố tụng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng liên quan nói trên. Riêng Nguyễn Văn Trí không có mặt tại hiện trường, có dấu hiệu bỏ trốn, nên cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi, vận động ra đầu thú, hợp tác điều tra để được hưởng khoan hồng.

Tác giả: Hoàng Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động