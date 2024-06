Bố kéo vội 2 con ra khỏi mâm cơm, diễn biến tiếp đó khiến ai cũng thót tim

Theo đoạn clip ghi lại, 3 bố con đang vừa xem ti vi vừa ngồi ăn cơm. Lúc này, ông bố nghe tiếng động trên trần nhà nên ngước mắt lên xem.

Ngay sau đó, ông bố vội kéo 2 con nhỏ chạy ra khỏi mâm cơm. Tiếp đó,một phần trần nhà sập xuống ngay vị trí mâm cơm - nơi 2 con nhỏ vừa ngồi lúc này.

(Nguồn video: quyenmai1990)

May mắn, với sự nhanh trí của ông bố đã giúp 3 bố con thoát nạn trong tích tắc. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh trong nhà ghi lại.

...



Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm. Cư dân mạng cũng được phen thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy 3 bố con may mắn thoát nạn.



"May mắn quá ạ, chúc mừng gia đình thoát nạn trong gang tấc, ông bố tuyệt vời"

"Ông bố siêu nhanh, phản xạ cực tốt, chúc mừng gia đình. Trong cái rủi vẫn có cái may"

"Còn người là còn của. Xem clip mà thót tim theo. Mãi khi thấy 3 bố con không làm sao mới dám thở phào nhẹ nhõm", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn