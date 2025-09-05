Thời gian:
Hotline: 0945.795.560

Tin Hà Tĩnh

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Chiều 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

TIN LIÊN QUAN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tại cuộc làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đại biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự cuộc làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm phát biểu tại cuộc làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.


Tác giả: Thủy Nguyên

Nguồn tin: Báo Nhân Dân

  Từ khóa: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh , Hà Tĩnh 24h , Bộ chính trị , Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP