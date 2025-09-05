Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tin Hà Tĩnh

Chiều 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.